Hapag-Lloyd, Afrika'dan Yukarı Körfez bölgesine kargo rezervasyonlarını durdurdu

Almanya merkezli Hapag-Lloyd, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Yukarı Körfez bölgesine kargo rezervasyonlarını durdurdu. Söz konusu bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle tüm kargo türleri için geçerli olan bu karar, Dubai'deki Cebel Ali Limanı'ndaki bazı kargoları da kapsıyor.

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Almanya merkezli Hapag-Lloyd, Afrika'dan Yukarı Körfez bölgesine yönelik kargo rezervasyonlarını durdurdu.

ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik başlattığı saldırılar, bölgedeki deniz ticaretini etkilemeye devam ediyor.

Saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'ndan tüm konteyner gemi geçişlerini askıya alan Hapag-Lloyd, kargo rezervasyonlarına ilişkin yeni bir karar aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Yukarı Körfez bölgesindeki mevcut operasyonel ve güvenlik riskleri nedeniyle Afrika'dan Yukarı Körfez bölgesine gidecek tüm kargo türleri için rezervasyonlar durduruldu.

Yukarı Körfez bölgesi Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın doğu bölgesini kapsıyor.

Ayrıca, söz konusu karar Dubai'deki Cebel Ali Limanı'ndaki bazı kargolar için de geçerli olacak.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
