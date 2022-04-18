Haluk Levent, Elon Musk'a ev almak için yardım topluyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını söyledi. Musk, ayrıca tatil de yapmadığını ifade ederek; zamandan tasarruf etmek için bir uçağa sahip olduğunu belirtti.

SEVGİLİSİ DE DOĞRULADI

Dönem dönem Musk'ın sevgilisi olan Grimes da Vanity Fair ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, "bazen yoksulluk sınırının altında" yaşadığını söyledi ve yatağı delik olmasına rağmen yenisini almayı reddettiğini ifade etti.

HALUK LEVENT'TEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Musk'ın söz konusu açıklamasının sosyal medyada gündem olmasının ardından, AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent'ten de esprili bir paylaşım geldi. Ekibi ile yaptığı sosyal yardımlarla bilinen Levent, Elon Musk'ın açıklamasına dair bir haberi alıntılayarak, "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım. @ahbap_dallas" diye yazdı. Haluk Levent'in yapmış olduğu paylaşımın altına ise yüzlerce Twitter kullanıcısı yorum yaptı.