Haluk Bayraktar, Baykar'ın satılacağına yönelik iddiaları yalanladı

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar şirketin satılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Bayraktar, "Baykar'ın satıldığı ya da böyle bir sürecin devam ettiği doğru değildir. Şirket yapımızda ve iş yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır" dedi.

Baykar'ın satılacağına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken şirketin CEO'su Haluk Bayraktar, Breaking Defense dergisine yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"BUNDAN SONRA DA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Baykar'ın satıldığı ya da böyle bir sürecin devam ettiği iddialarının gerçek olmadığını belirten Bayraktar, "Baykar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yoluna devam edecektir" dedi.

"İŞ YAKLAŞIMIMIZDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR"

Bayraktar açıklamasına "Şirket yapımızda ve iş yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır" sözleriyle devam etti.

BAYKAR'DAN DİKKAT ÇEKEN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Öte yandan geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ile yaptığı ihracat ve işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyen Baykar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı.

BAYRAKTAR: BAYKAR 'BUZKIRAN' GİBİ İLERLİYOR

ABD'li savunma dergisi bu anlaşmaları mercek altına aldığı analizinde Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sözlerine de yer verdi. Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığına dikkat çeken Bayraktar konuşmasında "İş birliği yaptığımız ortaklarımız ASELSAN ve ROKETSAN da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, yeni iş birlikleri kuracak ihracat portföylerini genişletecek" ifadelerini kullandı.