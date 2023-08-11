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Haluk Bayraktar, Baykar'ın satılacağına yönelik iddiaları yalanladı

Ekonomi Haberleri

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar şirketin satılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Bayraktar, "Baykar'ın satıldığı ya da böyle bir sürecin devam ettiği doğru değildir. Şirket yapımızda ve iş yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır" dedi.

Baykar'ın satılacağına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken şirketin CEO'su Haluk Bayraktar, Breaking Defense dergisine yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Baykar'ın satıldığı ya da böyle bir sürecin devam ettiği iddialarının gerçek olmadığını belirten Bayraktar, "Baykar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yoluna devam edecektir" dedi.

Bayraktar açıklamasına "Şirket yapımızda ve iş yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır" sözleriyle devam etti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ile yaptığı ihracat ve işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyen Baykar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı.

ABD'li savunma dergisi bu anlaşmaları mercek altına aldığı analizinde Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sözlerine de yer verdi. Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığına dikkat çeken Bayraktar konuşmasında "İş birliği yaptığımız ortaklarımız ASELSAN ve ROKETSAN da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, yeni iş birlikleri kuracak ihracat portföylerini genişletecek" ifadelerini kullandı.

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Haluk Bayraktar Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

tusaşın ürettiği anka aksungurlar nerede neden geri plana atıldı hep baykarın ürettiği ihalar parlatılıyor ankalar çok daha başarılı ürün gerçek yerli ve milli millete ait iha sihalar anka ve aksungurlardır

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Demir Acer :

Bayraktar ve benzeri savunma sanayi hizmetleri veren bütün özel firmalarin en az yüzde 66 si kamulaştırilmali, bu devirde kimseye güvenilmiyor.

Cevap Yaz1934Yayından Kaldır
ilhan:

amerikanın oyunları, kendileri silah satmak için bu şirketleri ele geçirmeye çalışacaklardır

Cevap Yaz1128Yayından Kaldır
500
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