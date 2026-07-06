Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent'ten teknoloji girişimlerine destek

Halkbank'ın, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle yürüttüğü HUBrica Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönemi başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent, fintek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimleri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda iş geliştirme, satış, yatırım alma ve uluslararası pazarlara açılma süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirilen HUBrica Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönemi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirilen Kick-Off etkinliğiyle başladı.

Etkinliğe, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, programın eğitmen ve mentörleriyle programa kabul edilen 10 girişim katıldı.

Girişimlere küresel pazar kapısı aralanıyor

HUBrica Hızlandırma Programı'nda girişimciler, küresel ağlara erişim, eğitim ve mentörlük desteklerinin yanı sıra 90'dan fazla yatırımcıya doğrudan ulaşma fırsatı bulacak. Üç haftalık eğitim ve gelişim sürecinin ardından eylül ayında "HUBrica Söyleşileri" ile devam edecek program, ekimdeki "Demo Day" etkinliğinde girişimcilerin yatırımcılarla bir araya gelmesiyle sona erecek.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge sahnesinde yatırımcılar, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve kamuoyunun karşısına çıkma fırsatı da yakalayacak.

"Teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi stratejik önceliğimiz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Halkbank Genel Müdürü Özdil, dünyada teknolojik dönüşümün hızlandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Özdil, "Böyle bir dönemde kurumların sürdürülebilir başarı elde etmesi, yenilikçi düşünceyi desteklemeleri, AR-GE faaliyetlerini teşvik etmeleri ve girişimcilik ekosistemiyle güçlü işbirlikleri kurmalarıyla mümkün olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesini yalnızca bugünün değil, geleceğin yatırımı olarak gördüklerini belirten Özdil, teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkarılmasının stratejik öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Özdil, bu anlayışla İTÜ ARI Teknokent ile gerçekleştirdikleri işbirliğini son derece kıymetli bulduklarına işaret ederek, "Akademik bilgi birikimini sektör deneyimiyle bir araya getiren bu güçlü işbirliğinin, yeni projelerin yatırımcılarla buluşmasına ve hızla büyüyerek küresel pazarlarda yer bulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu programla büyüyecek girişimler ülkemizin geleceğine değer katacak." değerlendirmesini yaptı.

Girişimcilere de seslenen Özdil, "Sizlerden beklentimiz sadece başarılı olmanız değil. Ahlakınızla, duruşunuzla ülkemiz ve milletimiz için değer üreten, insan hayatına dokunan işler yapmanızdır. Siz üretirken ve büyürken biz Halkbank olarak her zaman yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

"Girişimcilik ekosisteminin gelişimi kamu ve özel sektör işbirliğiyle mümkün"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinin ekosisteminin gelişimi, kamu ve özel sektörün güçlü işbirlikleriyle mümkün olduğunu belirtti.

İTÜ ARI Teknokent olarak çeyrek asırdır girişimcilerin yanında yer aldıklarını vurgulayan Dikbaş, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz programlar, uluslararası ağımız ve yatırım ekosistemimizle teknoloji girişimlerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz. HUBrica Programı'nı ikinci kez birlikte hayata geçirdiğimiz Halkbank'a, girişimcilik ekosistemine sunduğu değerli katkılar ve bu alandaki güçlü işbirliği için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu işbirliği, girişimcilerimizin küresel ölçekte büyümesine katkı sağlayacak ve Türkiye'den yeni teknoloji başarı hikayelerinin doğmasına önemli bir zemin oluşturacaktır."