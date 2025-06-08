Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analizde, 1725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kar payı (temettü) kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptandı. 200 milyon liralık vergi ödenmezken, söz konusu kişiler vergi dairelerini bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen kar paylarına ilişkin geniş çaplı bir denetim çalışması yaptı.

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan çalışmada, halka açık şirketlerce yapılan kar payı ödemeleri mercek altına alındı.

Başkanlık, beyannamelerle ilgili kurumlardan aldığı bilgileri dikkate alarak yaptığı analiz çalışmasında, halka açık şirketlerin hisse senedine sahip olan kişilere dağıtılan kar payı tutarları ve bu ödemeleri alan kişileri detaylı şekilde inceledi.

Çalışmada, söz konusu ödemelere ilişkin daha önce gerçekleştirilen gelir vergisi kesintileri dikkate alınarak brüt kar payı tutarları belirlendi.

VERGİ KAYBI 200 MİLYON LİRA

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarının yarısının gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu istisna uygulandıktan sonra kalan gelirlerin yıllık beyan sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edildi.

Kontrol sonucunda, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gelir vergisinden istisna edilen tutar sonrasında kalan kar payı gelirleri beyan sınırını aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyen 1725 kişi tespit edildi.

Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi.

Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kar payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi.

"HEDEF, DAHA ADİL VERGİ SİSTEMİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB'in, teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Açıkça yazıyorum bu adam recep Tayyip Erdoğan ın sonu olacak. Akp ye oy moy yok

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

yandaşlarının affedilen vergilerini olsalardı ülke feraha kavusurdu

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Haber Yorumlarımgtjqcpvq9:

istemsizce bi gülme geliyo artık :))

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

SİZ ASIL BOŞ BELEŞ İNSAN GİBİ GÖRÜNEN SOSYAL MEDYA YARATIKLARININ PEŞİNE DÜŞÜN!... EKMEK ELDEN SU GÖLDEN, NE KADAR ÜŞKEDE KENDİSİ GİBİ BOŞ BELEŞ TAYFA VARSA TAKİP EDEREK HAVADAN PARA KAZANIYOR HATTA BİR ÇOĞU MİLYONER OLDU!.. BİZİM ALNIMIZIN TERİ İLE KAZANDIĞIMIZ PARA İLE 10 LİRAYA ALIP 13 LİRAYA SATTIĞIMIZ ÜÇ KURUŞA MI GÖZ DİKTİNİZ!..

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

serbest piyasa hem devletin itibarına zarar veriyor hem de halki zor durumda bırakıyor sanki devlet dilenciymis gibi bir görüntüye neden oluyor serbest piyasa dunyanin hicbi yerinde fyda getirmiyor ki avrupada abd de mutlaka bir üst sınır var fahis bir fiyat oldu mu hemen müdahale ediliyor ama bizde suan hukumet kendisini verdigi oyla sarayda yaşatan 80 milyonluk halkin çıkarına göre hareket edecegine ellerinde gelse kendisini bir kaşık suda boğacak ve sayısı bir kaç bin olan banka holding ihracat ve turizmcilerin zincir marketlerin çıkarına göre hareket ediyor. devlet halkin refahini artırmak için var ihracat turizm rekorlari kırmak için değil ihracat turizmden kim kazaniyor birkac tane holding otel sahibi oysa Allah Kuranda paranın zenginliğin birkac kişide değil toplumun tamamına adaletli bir şekilde yayılmasını emreder bu yuzden zekatı emreder

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