Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.

Öte yandan Afyonkarahisar, Bolu, Bursa, Denizli, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Manisa, Mardin, Muş, Rize, Tokat, Trabzon ve Uşak'ta bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.