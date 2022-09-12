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Hakkari Belediyesi'nden fiyat artışına yönelik etiket denetimi

Ekonomi Haberleri

Hakkari Belediyesi'nden fiyat artışına yönelik etiket denetimi

Hakkari Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda fiyat artışlarına yönelik etiket denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken vatandaşlardan gelen şikayetleri ise anında değerlendiriyor. Zabıta ekipleri, tüm marketlere yönelik eşzamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirterek "Vatandaşlarımız rahat olsun, onlar bize ihbarda bulundukları sürece gereğini yapmaya devam edeceğiz. İhbara gerek kalmaksızın zaten denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımız ürünlerin son kullanım tarihleri, etiket, raf ile kasa arasındaki farklılık ile mutlak suretle aldıkları fişleri kontrol etsinler. Hijyen konusunda da işletmelere gerekli uyarıları yaptık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adil Demir Hakkari Zabıta Ekonomi Haberler

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