Hakkari ekonomi haberleri: Yüksekova cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor

Urmiye Ticaret, Sanayi Madenler ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Entezar, Yüksekova'nın her şeyi hak ettiğini belirterek, "Turizmin merkezi haline getirmek için çalışacağız" dedi.

Urmiye Ticaret, Sanayi Madenler ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Entezar ve beraberindeki heyet, ziyaretlerde bulunmak için İran'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Başkan Hasan Entezar ve beraberindekiler, ilk olarak Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar'ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticaret ve turizmin ele alındığı görüşmenin ardından iki oda arasında 'kardeş oda' protokolü imzalandı. Burada konuşan Urmiye Ticaret, Sanayi Madenler ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Entezar, Yüksekova'yı turizmin cazibe merkezi haline getirmek için iki oda olarak çalışacaklarını belirterek, "Bugün Urmiye'den heyet olarak Yüksekova'yı ziyaret etmek için geldik. Bugün güzel bir hizmet için buradayız, Allah'a şükürler olsun gerçekleştiriyoruz. Biz Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasıyla önceden bir araya gelmiştik. İki ülke arasında ticareti, ekonomiyi ve turizmi nasıl geliştireceğimizi bugün masaya yatırdık. Bugün Urmiye Ticaret, Sanayi Madenler ve Ziraat Odası ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir adım attık. İki oda olarak protokolümüzü imzaladık. İki ülke için hayırlı ve uğurlu olsun. Bizi Yüksekova'da güzel misafir ettiler. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar'a teşekkür ediyoruz. Bugün çok yeri gezdik, Yüksekova artık gelişen, büyüyen bir şehir oluyor. Biz de Urmiye olarak kardeş odamıza tüm desteklerimizi sağlayacağız. Yüksekova çok güzel. Urmiye heyeti olarak iletilen bütün sorunlara çözüm üretip, ilgili mercilerde dile getireceğiz. Özellikle her iki şehrin valisi ile birlikte ortak görüşmeler yaparsak, Yüksekova'nın içinde bulunduğu potansiyeli ortaya çıkarabiliriz. Ben Yüksekova'nın çok çabuk büyüyeceğine ve gelişeceğine inanıyorum. Birlikte yürüteceğimiz çalışmaların iki odaya da hayırlı olmasını dilerim. Tekrar burada olmaktan çok memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

"Urmiye ve Yüksekova arasında gelişimi ve büyümeyi sağlamak için gerekli adımları atacağız" diyen Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ise, "Başkanlığım döneminde sınır şehirlerimizdeki odalarla her zaman yakın ilişkilerde olmayı hedefledik. 2019 yılında ilk defa odamız Urmiye Ticaret Odasını ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında iki odanın yakın ilişki içinde olması gerekliliğinin önemli olduğunu bilerek ve bu yönde adımlar atmaya devam ettik. Daha sonra yazışmalarımız sonucunda kardeş oda protokolü ve karşılıklı çalışmalar yapacağımız komisyonu kurma çalışmalarına başlamaya karar verdik. Ne yazık ki pandemi sürecine denk gelmesi bu işbirliğinin gecikmesine ve ancak bugün olmasına neden oldu. Daha önce olması gerekirdi. Biz Urmiye Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde özellikle gümrük kapılarımızdaki sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında da Yüksekova'nın turizm açısından da İranlı vatandaşlar için cazibe merkezi olması konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Urmiye Ticaret Odası Başkanı Hasan Entezar ve heyetine davetimize icabet ettikleri için çok teşekkür ederim. Bu organizasyonda bizden desteğini esirgemeyen DAKA'ya da teşekkürlerimi sunarım. İşbirliği protokolünün her iki odaya hayırlı olmasını diler, Yüksekova'mızın hak ettiği değere kavuşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Protokol töreni sonrası YÜTSO Başkanı Pınar tarafından Entezar'a plaket verildi. Urmiye heyeti daha sonra bölgenin en büyük süt fabrikasını ve açılış için gün sayan oteli gezerek yetkililerden bilgi aldı. - HAKKARİ