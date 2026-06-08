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Hakkâri'de 362 bin 700 sebze fidesi dağıtıldı

Hakkâri'de 362 bin 700 sebze fidesi dağıtıldı
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Hakkari'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında 2026 yılında bin 80 çiftçiye toplam 362 bin 700 adet sebze fidesi dağıtıldı. Son dört yılda dağıtılan fide sayısı 1 milyon 232 bin 700'e ulaştı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 2026 yılı içerisinde bin 80 çiftçiye toplam 362 bin 700 adet sebze fidesi dağıtıldı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" Projesi kapsamında Merzan Mahallesi'nde düzenlenen sebze fidesi dağıtım törenine katıldı. Vali İbrahim Taşyapan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından üreticilere sebze fideleri dağıtıldı. Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, son dört yılda Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde yüzde 75 hibe desteğiyle hayata geçirilen "Hakkari'de Sebzeciliği Geliştirme Projesi" ile çiftçilere önemli destekler sağlandı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, 2026 yılı içerisinde bin 80 çiftçiye toplam 362 bin 700 adet sebze fidesi dağıtıldığı belirtildi. Son dört yılda dağıtılan fide sayısının ise 1 milyon 232 bin 700'e ulaştığı ifade edildi.

Fide dağıtımının ardından üreticilerle bir araya gelen Vali Taşyapan, bahçe ve seralarda incelemelerde bulundu. Üreticilerle sohbet eden Taşyapan, fide dikimine de katılarak çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

Program, üreticilerle yapılan görüşmeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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