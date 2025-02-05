ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
PKK'yı süpürme operasyonu mu başlıyor? Kritik zirvede ilk sinyal verildi

Kritik zirvede bölgenin kaderini değiştirecek operasyon sinyali

Hakkari'de Aloe Vera Üreten Girişimci Pazarlama Sorunlarıyla Mücadele Ediyor

Hakkari'de Aloe Vera Üreten Girişimci Pazarlama Sorunlarıyla Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde aloe vera üretimi yapan İbat Güngör, yüksek verim elde etmesine rağmen ürünlerini pazarlamakta zorlanıyor. Pazarlama kooperatifi kurmayı planlayan girişimci, diğer üreticilerle iş birliği yaparak çözüm arıyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde devlet desteğiyle aloe vera eken İbat Güngör, yüksek verim sağlasa da ürünlerini satmakta güçlük çekiyor.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Beşikağaç köyünde yaşayan genç girişimci İbat Güngör, iki yıl önce devlet desteğiyle kurduğu serada aloe vera üretimine başladı. Güngör, üretimde başarılı sonuçlar elde etse de pazarlama konusunda ciddi zorluklarla karşılaştı. Genç girişimcilik ruhuyla aloe vera bitkisinin üretimine büyük bir hevesle başlayan İbat Güngör, pazarlama aşamasındaki zorlukları ise bölgedeki diğer üreticilerle iş birliği yaparak çözmeye çalışıyor.

"Pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz"

Aloe vera bitkisine kozmetik ve ilaç sektöründe büyük bir talebin olduğunu ifade eden Güngör, "Ürünleri pazarlamak konusunda yeterli bağlantıya ve bilgiye sahip değiliz. Bölgedeki diğer çiftçilerle birlikte bir pazarlama kooperatifi kurmayı düşünüyoruz ancak bu girişimin de maliyet ve organizasyonel zorluklar nedeniyle henüz hayata geçiremedik. Devlet desteğiyle seralarımızda başarılı bir üretim süreci gerçekleştirdik, fakat ürünlerimizi satabileceğimiz pazarları bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda daha fazla desteğe ihtiyacımız var" dedi. Pazarlama sorunlarını aşabilmek için çeşitli çözüm yolları arayışına girdiklerini sözlerine ekleyen Güngör, "Bölgedeki diğer üreticilerle iş birliği yaparak ortak pazarlama stratejileri geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, sosyal medya ve e-ticaret platformlarını kullanarak ürünleri daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz. Aloe vera bitkisinin faydalarını ve üretim sürecimizin kalitesini daha fazla insana duyurmayı umuyoruz. Bu şekilde, hem üreticiler hem de tüketiciler için daha sürdürülebilir bir model oluşturabiliriz" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Afra Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya sürpriz ziyaret
img

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
img

Türk futbol tarihine geçen an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.