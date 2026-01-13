ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çevikoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Çevikoğlu, bu kategoride her fotoğrafın derin bir anlam içerdiğini, insanların yaptığı yıkımı yine insanların yardım ederek onarmaya çalıştığını bu nedenle söz konusu seçimi yaptığını söyledi.

Çevikoğlu, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" fotoğrafını seçerek, "Buz hokeyi bizim çok popüler sporlarımızdan biri olmasa bile yeni yeni gelişen, Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğimiz hem de fotoğraf kalitesiyle hoşuma gitti." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" fotoğrafını tercih eden Çevikoğlu, Galatasaraylı olarak söz konusu fotoğrafı etkileyici bulduğunu dile getirdi.

Çevikoğlu, "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesini tercih ettiğini belirterek, "Yine inanılmaz güzel resimlerle dolu kategori. Bu en çok zorlandığım kategorilerden biri. Hem çekilme şartları, hem resmin kalitesi, hem taşıdığı milli duygular, bayrağımız hepsi bir arada." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" başlıklı fotoğrafı seçen Çevikoğlu, fotoğrafın çok etkileyici olduğunu söyledi.

Çevikoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını oyladı.

Dünyanın dört bir tarafından kareler olduğunu söyleyen Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Hem fotoğraf hem o fotoğrafın belgelediği anın önemi, milli duygularımızın her zaman öne geçtiği, özellikle fotoğraflara bakınca da biraz duygulandığımız da fotoğrafların olduğu, gerçekten seçmesi çok zordu. Bu fotoğrafların her biri birbirinden güzel çünkü.

Gazze'de yaşanan bu insani krizle olan fotoğraflar hem içimizi burktu hem bir şey yapamadığımızı, çaresizliğimizi de anladığımız fotoğraflar oldu. Gerçekten her biri inanılmaz güzel fotoğraflar. Hepsini tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.