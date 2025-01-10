Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı

HAK-İŞ'ten Gazetecilere 10 Ocak Kutlaması

HAK-İŞ'ten Gazetecilere 10 Ocak Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla basın emekçilerini ziyaret etti ve gazetecilerin sendikal hakları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Üyeleri '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla gazetecilere gül takdiminde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki HAK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla HAK-İŞ'e bağlı Medya-İş Sendikasını ziyaret ederek, basın emekçilerinin gününü kutladı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, basın sektöründe 100 bine yakın çalışanın bulunduğunu belirtti ve bu çalışanların önemli bir bölümünün de gazete, televizyon ve diğer alanlarda örgütlü olduğunu ifade etti. Arslan, "Konfederasyonumuzun da sendikamızın da ortak hedefi gerçekten çok kıymetli, çok değerli olan gazetecilerin tamamının sendikal mücadeleye dahil edilmesi ve medya iş sendikasında örgütlenmesini hedeflemektir. Bunu yaparken de bir uzun, ince, zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Sendikamızın kuruluşunda karşılaştığımızda, karşılaştığımız bir gazetecinin sendikalı olma isteğinin nasıl engellendiğini, sendikaya üye olmanın işten atılmayı göze almak demek olduğunu biz özellikle kamu dışındaki basın yayın kuruluşlarında buna şahidiyiz" açıklamasında bulundu.

"İşe yeni giren gazetecilerin 212 kapsamı dışında tutulması bizi üzüyor"

Arslan, sendikalaşmanın her sektörde olduğu gibi basın sektöründe de basın emekçileri için bir hak olduğunu söyleyerek, "Örgütlü olmak, toplu sözleşme kapsamına girmek, sendikalaşmak ve bir kısım güvencelerden yararlanmak bu en tabii arkadaşlarımızın da hakları. Bu haklarının alınabilmesi konusunda bugüne kadar ortaya koyduğumuz çabalarımızı daha da geliştirmemiz gerekiyor. Aslında hem ülkemizde hem de dünyada geçmişte elimizde olan bir kısım imkanlarımızın, bir kısım güvencelerimizin, 212 gibi güvencelerimizin maalesef içinin boşaltılmaya çalışıldığı, mümkün olduğu kadar 212 kapsamının dışında insanların gazetecilik yaptığı halde başka şekilde bir kısım yöntemlerle 212'nin içinin boşaltılmaya çalışıldığı bu konuda pek çok girişimlerin olduğunu biliyoruz. Yeni işe girenlerin ofis çalışanıymış gibi değerlendirilmesi bizi gerçekten çok yaralıyor, üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar, basın kurumlarında genel yayın müdürü yapılıyor"

Gazetecilik mesleğine ilişkin herhangi bir eğitim almamış ve vasıfsız kişilerin bu meslekte yüksek mevkilere gelmesini de eleştiren Arslan, "Hayatlarında bir sefer ellerine kamera almamış, fotoğraf makinesi almamış, gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar, bir kısım televizyonlarda, bir kısım gazetelerde ya genel yayın müdürü yapılıyor veya benzeri bir şekilde görevlendirme yapılıyor. Gazetecileri de sindirmek için onları kullanıyorlar. Bu yöntemler maalesef gazetecilik yapmak yerine kendi işletmesini, kendi patronajındaki bulunan işletmelerinin çıkarlarını korumak adına kurulmuş pek çok sözde basın kuruluşu maalesef o patronun kendi çıkarları için kullanıldığı birer araca dönüştürülüyor. Bu çok üzüntü verici bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, konuşmasının ardından basın mensuplarına gül hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Konsantrasyonumu bozuyor" dedi, yolcuların hepsine yasakladı
img

Türkiye'de emeklilik yaşı düşük mü yüksek mi?
img

Dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Bakan Fidan'dan net mesaj: Hikayemiz yeni başlıyor
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, teröristlere bomba yağdırdı
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.