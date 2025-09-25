HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: '80 bin işçi baskı ile sendikadan ayrıldı'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "31 Mart 2024'ten bu tarafa 80 bin üyemiz sendikadan baskı ve tehditle koparıldı. 10 bin civarında arkadaşımız da işlerini kaybetti." dedi.

Arslan, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Nevşehir Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sendika olarak işçilerin daha iyi hayat standartlarına kavuşması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ancak hala yeterli güce ulaşamadıklarını söyledi.

Türkiye'de işçilerin sendikalaşma oranının düşük olduğunu dile getiren Arslan, "İsteklerimizi ortaya koyuyoruz ama bunun icraya konulmasının muhatabı hükümettir. Biz sık sık meydanlarda sorunları konuşuyoruz ama daha fazla güç ve etkinliğimiz olmalı. Türkiye'de 16 milyon işçinin sadece 2 milyon 500 bini sendikalı. Toplu sözleşmeden yararlananların sayısı ise yaklaşık 1 milyon 500 bin. Sendikaların gücü üyelerinden geçiyor. Daha büyük ve güçlü sendikaların çözümü için anahtardır." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'de vergi sisteminin adil olmadığını savunarak, Türkiye'nin dünyada en büyük ekonomiye sahip 17'nci ülke konumunda olduğunu ancak dağıtımın adaletli yapılamamasından dolayı işçilerin diğer ülkelerdekilerden daha fakir hale geldiğini öne sürdü.

Ülkenin kaynak ve imkanlarının geniş olduğunu, hakkaniyetli dağıtımın yapılmasını savunduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Emeklilerin, asgari ücretli ve çalışanların sorunları konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin dünyanın birinci lig ülkeleri arasında olduğu pek çok alan var. Bu alanlarda çalışanların da olmasını arzu ediyoruz. Bütün bunlar ülkemizin birliği, bütünlüğü ve bölgedeki iç ve dış sorunları çözmesinden geçiyor. Tabii yaşadığımız felaketler de buna engel oluyor. Bu yıl devletimizin deprem bölgesine bütçeden ayırdığı miktar 500 milyar lira. Gelecek yıl bu azaldığı zaman o kaynaklar çalışanlarımızın lehine düşünülebilir. Pandemi, savaşlar, bölgedeki krizler ülkemizin önündeki engellerdir. İnşallah bu engellerin kalktığı dönem kısa sürede olur. "Terörsüz Türkiye" konusunu da HAK-İŞ olarak destekliyoruz."

"80 bin üyemiz sendikadan baskı ve tehditle koparıldı"

Arslan, sendikalarına üye olan işçilerin haklarını savunma konusunda büyük mücadeleler ortaya koyduklarını söyledi.

Yerel seçimlerin ardından bazı belediyelerdeki üyelerinin sendikadan istifa etmeleri konusunda tehdit edildiğini ve işsiz bırakıldıklarını öne süren Arslan, şunları kaydetti:

"Belediyelerde her seçim dönemi yaşadığımız zorluklar var. Özellikle CHP ve DEM'li belediyelerde büyük kıyımlara şahit olduk. Diyarbakır ve Van'da hala işçi eylemlerimiz devam ediyor. 31 Mart 2024'ten bu tarafa 80 bin üyemiz sendikadan baskı ve tehditle koparıldı. 10 bin civarında arkadaşımız da işlerini kaybetti. Suçları, haklarında soruşturma, disiplin kovuşturması yok. Suçları sadece bir önceki dönem işe girmekse onlara tahammül edemediler."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da toplantıda konuşma yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Nevşehir Şube Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulu'nda Faruk Fazlıoğlu ile İzzet Kılıçkaya'nın listeleri delegelerin oylamasına sunuldu.

Oylama sonucu Fazlıoğlu, şube başkanlığına seçildi.