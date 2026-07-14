HAK-İŞ Başkanı: 15 Temmuz birlik değerini kazandırdı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz programında yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in tüm darbe ve darbe girişimlerine karşı milli iradenin yanında yer aldığını belirterek, "15 Temmuz'un bize kazandırdığı en önemli değer ülke genelinde birliğimizi korumaktır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in geçmişten bugüne tüm darbe ve darbe girişimlerine karşı milli iradenin yanında yer aldığını belirterek, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Arslan, 15 Temmuz anma etkinliklerinin sadece resmi programlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, tüm kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının benzer faaliyetlerle bu sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'de sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının darbeler karşısında önemli sınavlar verdiğini ifade eden Arslan, HAK-İŞ'in 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz dahil tüm darbe ve darbe girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilediğini söyledi.

"12 Eylül'de kapılarımıza kilit vuruldu"

12 Eylül darbesinde HAK-İŞ'in faaliyetlerinin durdurulduğunu, mal varlıklarına el konulduğunu ve sendikal faaliyetlerin yasaklandığını hatırlatan Arslan, tüm baskılara rağmen darbecilere teslim olmadıklarını ifade etti. Arslan, 28 Şubat sürecinde de demokratik yollarla seçilen hükümetin yanında yer aldıklarını ve bu nedenle çeşitli bedeller ödediklerini dile getirdi.

"15 Temmuz milletin birlik günü oldu"

15 Temmuz'un diğer darbelerden farklı olduğunu vurgulayan Arslan, o gece ilk kez toplumun tüm kesimlerinin milli irade etrafında birleştiğini belirterek, "15 Temmuz'un bize kazandırdığı en önemli değer ülke genelinde birliğimizi korumaktır" diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında Çin'de gerçekleştirilen L20 toplantısında bulunduğunu aktaran Arslan, HAK-İŞ yönetimi olarak gece saatlerinde darbeye karşı açıklama yayımladıklarını ve vatandaşları meydanlara davet ettiklerini söyledi.

Türksat'taki kritik müdahaleyi anlattı

Darbe gecesinde Türksat'tan kendilerine ulaşıldığını anlatan Arslan, darbecilerin yayınları kesmek amacıyla teknik bir ekibi tesise göndermeye çalıştığını belirtti. Dönemin İçişleri Bakanı ile kurulan temas sonucu darbecilerin Türksat'a girişinin engellendiğini ifade eden Arslan, bu sayede yayınların kesilmesinin önüne geçildiğini söyledi. Arslan, Türksat'ta görev yaparken şehit olan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Genelkurmay Başkanlığı çevresinde şehit düşen HAK-İŞ mensuplarını da rahmetle andı.

"HAK-İŞ'in 4 şehidi, yaklaşık 50 gazisi var"

HAK-İŞ mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıktığını belirten Arslan, konfederasyon bünyesinde 4 şehit ve yaklaşık 50 gazi bulunduğunu, şehit yakınlarıyla birlikte toplam 10 şehit ailesinin bulunduğunu kaydetti.

15 Temmuz davalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Arslan, duruşmalarda sanıkların pişmanlık göstermediğini belirterek, FETÖ'nün oluşturduğu tehdidin devam ettiğini söyledi. Arslan, "Bu hainlerin fırsat kolladıklarını unutmamamız gerekiyor. Meseleyi sadece bir darbe girişimi olarak değil, Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük bir tehdit olarak değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın liderliği belirleyici oldu"

Darbe girişiminin bastırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin önemli rol oynadığını vurgulayan Arslan, darbe gecesi uluslararası basında Türkiye aleyhine manipülatif haberlerin yayımlandığını da belirtti.

"Şehit yakınları unutulmak istemiyor"

Şehit aileleri ve gazilerin en büyük beklentisinin hatırlanmak olduğunu dile getiren Arslan, "Devletimiz gerekli desteği veriyor ancak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz millet tarafından unutulmak istemiyor. Onların tek beklentisi zaman zaman ziyaret edilmek ve hatırlanmaktır" dedi.

Konuşmasının sonunda tüm 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Arslan, gelecek yıllarda 15 Temmuz anma etkinliklerinin daha geniş katılımla sürdürülmesi temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı