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Türkiye'de yıllardır tartışılan çalışma saatlerinde esneklik konusunda önemli bir gelişme yaşanıyor. Özellikle öğrenciler ile ev hanımları için yeni bir çalışma modeli kurgulanıyor. Buna göre haftada sadece 3 gün çalışacak olanlar için verilecek maaş gündeme oturdu.

Türkiye, çalışma hayatının içinde faal olmayan kesim için yeni iş modelini tartışıyor. Özellikle üniversite çağındaki öğrenciler ile ev hanımları için kurgulanacak bu yeni model için hükümet kolları sıvadı.

HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞACAKLAR

Önümüzdeki ay netleşecek model kapsamında yaklaşık 60 bin üniversite öğrencisi eğitim, kütüphanecilik gibi işlerde görev alacak. Çalışma süresi haftada 3 günle sınırlandırılacak modelde alınacak maaş 15 bin TL'yi bulacak.

EV HANIMLARINA EVDEN ÇALIŞMA İMKANI

Aynı maaşla ev hanımları da evden çalışarak çalışma hayatının içinde yer kazanacak. Show Haber'in haberine göre yeni çalışma modelinde amaç istihdama katkı sunulurken, çalışma hayatının dışında kalan kesimlerin bütçelerine de katkıda bulunmak. Bu kapsamda binlerce üniversiteli ağaç dikme, eğitim, hasta bakımı ve kütüphanecilik alanlarında istihdam edilecek. Ev hanımlarına ise evden çalışma imkanı sunulacak. Onların hangi iş kollarında çalıştırılacakları henüz belli değil ama üniversite öğrencileriyle aynı ücreti yani 15 bin lira alacaklar.

10 AY ÇALIŞABİLECEKLER

Çalışma süresinin 10 ayla sınırlı olacağı öngörülüyor. Tüm detayları önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Haftada sadece 3 gün çalışılacak sistem geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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