Günde yaklaşık 10 bin kişinin kullandığı Habur, Irak ile ticarette ana geçiş noktası olmayı sürdürüyor

Habur Sınır Kapısı, Türkiye ile Irak arasındaki ticarette ana geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin Irak'a açılan en büyük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda konuşan İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Habur Sınır Kapısı'nın Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemine dikkat çekti. 2025 yılı verilerini paylaşan Şanverdi, Türkiye'nin toplam ihracatının 273 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 12 milyar 382 milyon dolarının Irak'a yapıldığını belirtti. Irak'ın Türkiye'nin ihracatında ilk 10 ülke arasında 5'inci sırada yer aldığını ifade eden Şanverdi, bu ticaretin yüzde 4,5'inin Habur üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı. İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 2025 yılında 3 milyar 400 milyon doların üzerinde ihracata aracılık ettiğini kaydeden Şanverdi, bu rakamların Habur'un yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de dış ticaretin kilit noktalarından biri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Habur'daki yoğun trafiğe de değinen Şanverdi, 2025 yılında sınır kapılarından toplam 1 milyon 733 bin aracın giriş-çıkış yaptığını, yolcu trafiğinde ise 3 milyon 514 bin kişinin işlem gördüğünü aktardı. Şanverdi, bu yoğunluğun gümrük hizmetlerinde hız, dikkat ve koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Gümrüklerin toplumu koruma görevine de vurgu yapan Şanverdi, 2025 yılında bölgede bin 39 kaçakçılık olayının engellendiğini, ele geçirilen eşyanın toplam değerinin 2 milyar 400 milyon TL'yi aştığını açıkladı. Şanverdi ayrıca 1 milyon 350 bin karton kaçak sigara ele geçirildiğini, ihaleli eşya satışlarıyla da devlet hazinesine 523 milyon TL'nin üzerinde kamu geliri sağlandığını belirtti.

Şırnak Valisi Birol Ekici de, Habur Sınır Kapısı'nda görev yapan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Günde yaklaşık 10 bin kişinin kapıdan geçiş yaptığını belirten Vali Ekici, "İlk kapıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkatini, gücünü ve köklü geleneğini göstermek bizim için büyük bir gurur ve onurdur" dedi.

Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirilerek, plaket ve ödüller takdim edildi. Programın ardından sahada görev yapan gümrük personeli, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan yolcu ve şoförlere karanfil dağıtarak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Habur Gümrük Müdürlüğü Ay Yıldız Eğitim ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi katıldı. - ŞIRNAK