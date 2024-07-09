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Habur Sınır Kapısı Tır Parkı'nda Ücretlere Zam

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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı Tır Parkı'nda park ve kantar ücretlerinde yeni tarifeler uygulamaya konuldu. Giriş ücreti 280 TL'den 460 TL'ye, kantar tartı ücreti ise 180 TL'ye yükseltildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı Tır Parkı'nda park ve kantar ücretlerinde yeni tarifeler uygulamaya konuldu.

Silopi ilçesi, Habur Sınır Kapısı yakınlarında bulunan İl Özel İdaresi Tır Parkı'nda ücretlerde iyileştirme yapıldı. Park sahasına giriş ücreti 280 TL'den 460 TL'ye, kantar tartı ücreti ise 180 TL'ye yükseltildi. Bu zamların bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Tır Parkı'nda asılan afişle duyurulan zam kararı ile ilgili yapılan açıklamada, "05.11.2022 tarih ve 245 sayılı karar gereğince 08.07.2024 tarihinden itibaren Silopi Tır Parkı sahasında araç park ücreti 480 TL, kantar tartı ücreti ise 180 TL olarak uygulanacaktır. İlgililere ilan olunur" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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