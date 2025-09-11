Haberler

Habertürk ve Show TV'ye neden el konuldu? Başsavcılıktan açıklama var

Habertürk ve Show TV'ye neden el konuldu? Başsavcılıktan açıklama var
Habertürk ve Show TV çatı şirketi Can Holding'e suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama iddiasıyla operasyon başlatıldı. 121 şirkete el konulurken holding sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi. Başsavcılık yaptığı açıklamada çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliğinde hareket ettiği kaydetti.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'nin de dahil olduğu toplam 121 şirkete el konuldu. Başsavcılık, detayları kamuoyu ile paylaştı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda; kaynağı belirsiz yüklü miktarda paranın şirket hesaplarına sokulduğu, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.

İKİ PATRON ÖRGÜT LİDERİ

Soruşturmada, çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliğinde hareket ettiği kaydedildi. Çok sayıda şirket kurularak denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ve hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarında gerçeği yansıtmayan ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu tutarların ise 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yatırılarak suçtan elde edilen gelirin sisteme sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

SUÇ GELİRLERİYLE GENİŞLEME

Başsavcılık, örgütün yasa dışı gelirleri eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırımlar için kullandığını, bu yolla hem ekonomik güç kazandığını hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamaya çalıştığını açıkladı.

MASAK raporlarının bütüncül değerlendirilmesiyle, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

121 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlıklarına el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütülmektedir. Adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıX:

Demokrasi ve adalet kavramlarının kıymetini millet anlayacak bu sayede

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan KELEŞ:

ne alaka şimdi adamlar iki tarafa da yakın değil baktığın zaman. demokrasi kafana göre ülkeyi soymak yasa dışı iş yapabilmek mi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

KARA KAPILAR ARKASINDA AKP NİN GRUBU HANGİ ŞİRKETLERE EL KOYSLIM DİYE KONUŞUP ŞİRKETLERE ÇÖKÜYOR.BU EMİRLERİ VERENLER AKP NİN SİYASİ KADROLARI.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

bizde yuttuk.kanal 7 bin sahibi deniz feneri adı altında Almanya'da yaptığı yolsuzluk ve kaçarken kasasında bıraktığı 16 milyon € yya nazaran kesinleşmiş 7 yıl cezası var ve serbest.böyle adaletmi olur.tarafsiz yargı yoksa adalet ölmüş demektir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

artık tarafsız yayın yapanlar da örgüt üyesi olarak suçluyor lar ya AKP li olacaksın yade iftiralar la el konulacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kanat:

hep aynı yalanlar milletin malına göz koydular yandaşlara devredecekler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
