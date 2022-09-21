"Habermetre 12 - 18 Eylül 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz, haftalık haber turumuzda bu hafta markaların, "Sürdürülebilirlik" ve "Yeni Yatırımlar" ve "Dijital Dönüşüm" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

Yıldız Holding, sürdürülebilirlikte stratejik yol haritasını açıkladı



Yıldız Holding sürdürülebilirlik stratejisini 3 odak alanında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın rehberliğinde yönetecek. Strateji çerçevesinde karbonsuzlaşma, döngüsel kaynak kullanımı, sorumlu değer zinciri, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir inovasyon yatırımları olmak üzere 5 ana hedef belirlendi. Hedefler arasında; 2050 yılına kadar 'Net Sıfır' hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar plastik ambalajların tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamak ve sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2021'e oranla iki katına çıkarmak da yer alıyor.

Zorlu Enerji'den sürdürülebilirlik liderliği yolunda önemli adım

Daha iyi bir gelecek için Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam eden Zorlu Enerji, şirketleri çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact' bünyesindeki CFO Koalisyonu tarafından yayımlanan 'Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri'nin imzacısı oldu. Zorlu Enerji CFO'su Elif Yener, "2040'a kadar da tüm değer zincirimizin karbon nötr hale gelmesi için projeler geliştiriyor, uzun vadeli pozitif değer yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: "2025 Yılına Kadar 'Çevresel, Sosyal, Yönetişim' Alanında Liderliği Hedefliyoruz"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Ayvalık İş Forumu 2022'de katıldığı 'Etki 4.0' panelinde, sosyal sorumluluk, çeşitlilik ve sürdürülebilirlik konularına önem veren bir şirket olarak Etki konusundaki stratejilerini paylaşırken sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmaları anlattı. Aksoy, "Yenilikçi ürün, servis, proje ve uygulamalarımızla 2025 yılına kadar ÇSY alanında lider olmayı hedefliyoruz" dedi.

Dünyada bir ilk: Türk Telekom'dan 5G'de yenilikçi hamle

Türk Telekom, 5G'de kritik öneme sahip zaman ve frekans senkronizasyonu çözümünü sağlayan teknolojiyi dünyada ilk kez şebekesinde kullanan operatör oldu. Türk Telekom mühendisleri ile dünyanın önde gelen teknoloji çözümleri şirketlerinden Net Insight'ın birlikte geliştirdiği teknolojinin, 5G'de senkronizasyon yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürmesi ve servis sürekliliğini artırması bekleniyor. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "5G'nin senkronizasyon ihtiyacı için gereken 1.500 nano saniye keskinliğin çok altında bir değere sahip olan ürünümüzle, senkronizasyon için gerekli tüm ihtiyaçları karşılayabiliyoruz" dedi.

İş Bankası Grubu enerji "İş"inde

Ana faaliyet kolu olan bankacılık ve finansal hizmetler dışında cam, sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve teknoloji gibi farklı sektörlerde iştirakleri aracılığıyla hizmet veren İş Bankası Grubu, elektrik üretimi başta olmak üzere enerji sektörünü de bünyesine alarakfaaliyet alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor. Grup, başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak için İş Bankası'nın %100 hissedarı olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında İş Enerji Yatırımları A.Ş.'yi kurdu.

PwC Raporu: Elektrikli araç satışı Türkiye'de yüzde 154 arttı

PwC'nin strateji danışmanlığı grubu Strategy& PwC Autofacts, küresel ölçekte hazırladığı Elektrikli Araç Satışları İncelemesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre, yılın ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 81 arttı. Türkiye'de ise 2022'nin ilk yarısında elektrikli araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 154 artış gösterdi.

Metaverse'te yerli ortaklıkla kurulan ilk banka şubesi DenizBank ve Atlas Space iş birliğiyle geliyor

DenizBank iştiraki NEOHUB ve Atlas Space, metaversede Türkiye'nin yerli ortaklıkla hayata geçirilen ilk banka şubesini açmak üzere güçlerini birleştirdi. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, "DenizBank olarak geleceğin ekonomisini şekillendirecek altyapının metaversede olduğunu biliyor ve müşteri deneyimini bu dünyada daha da ileri taşımak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler belli oldu

Kariyer platformu Youthall'un ikincisini gerçekleştirdiği Youth Awards'ta gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler ödüllendirildi. Kullanılan 85 binden fazla oy sonucunda 19 farklı kategoride şirket ödüle layık bulundu. Arçelik, Hepsiburada, Mercedes-Benz Otomotiv, Nike, Pfizer, Shell, Siemens, TUSAŞ, Unilever ve Yapı Kredi "Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Şirketler" sıralamasında kendi sektörlerinin birincileri oldu.