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Guryev, Rusya'nın Afrika'ya gübre ihracatının ilk yarıda yüzde 15 arttığını açıkladı

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Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, Rusya'nın Afrika'ya gübre ihracatının 2026'nın ilk yarısında yıllık yüzde 15 arttığını bildirdi. Guryev, sevkiyatın son 10 yılda 1 milyon tondan 2,5 milyon tona çıktığını söyledi.

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, ülkesinin Afrika'ya gübre ihracatının 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttığını bildirdi.

Guryev, Moskova'da düzenlenen Rusya- Afrika Forumu'nda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin Rus gübre üreticileri için en önemli ve gelecek vadeden pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Rusya'nın Afrika'ya gübre sevkiyatını son 10 yılda 2,5 katına yükselterek 1 milyon tondan 2,5 milyon tona çıkarıp rekor seviyeye ulaştırdığını belirten Guryev, ihracatın bu yılın ilk 6 ayında da yıllık bazda yüzde 15 yükseldiğini ifade etti.

Afrika'nın ithal ettiği her 3 ton gübreden birinin Rusya'dan geldiğini aktaran Guryev, Rus gübrelerinin insan sağlığına ve toprağa zarar verecek yoğunlukta kadmiyum ve diğer zehirli maddeleri içermediğini kaydetti.

Guryev, Afrika'daki toprakların yaklaşık yüzde 40'ının zararlı maddeler nedeniyle bozulduğunu belirterek, yaptırım ve diğer engellere rağmen kıtaya gübre sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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