Güroymak'ta Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi Kapsamında 26 Arıcıya 480 Arı Kovanı Dağıtıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde 'Güroymak'ta Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma' projesi çerçevesinde 26 arıcıya, 480 adet arı kovanı dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce yürütülen 'Güroymak'ta Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma' projesi çerçevesinde ilçede arıcılık yapan 26 arıcıya 480 adet arı kovanı dağıtıldı. Güroymak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen arı kovanı dağıtım programına DAP Bölge Kalkınma İdari Başkanı Profesör Doktor Osman Demirdöğen, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahit Uzun, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çoban, Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş ile arıcılar katıldı. Proje çerçevesinde arıcılara toplam 480 adet organik polen kovan dağıtımı yapıldı. Düzenlenen arı kovanı dağıtım programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahit Uzun, "Bugün 480 adet arı kovanının dağıtımını yapmak üzere burada toplandık. Devlet olarak üretimi artırmak ve üretimin önündeki engelleri kaldırmak başlıca vazifelerimizden bir tanesidir. Doğu Anadolu Projesi Dairesi Başkanlığı gibi diğer kalkınma ajanslarının destekleri ile birlikte bunu yerinde verimli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben kıymetli başkanımıza, il müdür yardımcımıza ve ilçe müdürümüze bu desteklerinden ve yardımından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler üretim artıkça desteğin daha da artacağına inanıyoruz. Yakından da takip edip inşallah Bitlis'teki Güroymak'taki üretimin artması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile ilçedeki yeni projelerin istişarelerini yapıp daha farklı neler yapabiliriz neler kazandırabiliriz diye bunlarında emeklerinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Yeni nesillerden tek ricam bu verilen desteklerin hakkını vererek gelecek senelerde daha fazla desteği alabilmeleri olacaktır. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah dağıtımını yaptığımız ürünlerin sizler için bereketli olmasını diliyorum "şeklinde konuştu. - BİTLİS