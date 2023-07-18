Gurbetçilere Yabancı Plakalı Araçlara Kasko Hizmeti

Sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın vatandaşımız bulunurken, bunun 5,5 milyonunu Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Birçoğu ise yaz sezonuyla birlikte memleket ziyareti için araçlarını hazırlıyor. Gurbettekiler genellikle Türkiye'nin kara sınırlarından geçen tüm araçların yüzde 35'ini ve tüm yolcu trafiğinin yüzde 42'sini oluşturan Edirne'deki Kapıkule sınır kapısını kullanıyor. Kapıkule'den yılda yaklaşık 400 bin araç geçerken, vatandaşların birçoğu araçlarının yurt dışındaki sigortalarının ülkemizde geçerliliğinin olmamasından yakınıyor. Bu durumu çözmek için harekete geçen Gurbet Kasko ise Türkiye'ye gelen yabancı plakalı araçlara kasko hizmeti sunuyor.

Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Her yıl yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız ülkemizi ziyaret ediyor. Birçoğu da şahsi araçlarıyla geliyor. Ancak Avrupalı sigorta şirketlerinin Türkiye'yi hizmet kapsamlarının dışında tutması, gurbetçilerin mağdur olmasına yol açıyor. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçtik ve Türkiye'ye gelen gurbetçilerimizin araçları için kasko hizmeti vermeye başladık" dedi.

"GURBETÇİLERİN KASKO İÇİN YÜKSEK BEDELLER ÖDEMESİNİ ENGELLİYORUZ"

Abdülcelil Alkış açıklamasının devamında, "Müşterilerimize en ekonomik sigorta poliçesini sunuyoruz. Ülkemizde kaldıkları süre içinde herhangi bir problem yaşamamaları için hizmetlerimizi kişiselleştiriyoruz. Kaskonun süresini seyahatlerine göre belirleyebilmelerini sağlayarak yüksek bedeller ödemelerinin önüne geçiyoruz. 2 çeşit sigorta yapıyoruz. Zorunlu trafik sigortası kapsamında sadece karşı tarafa verilen hasarlar ödeniyor. Diğer sigortamız ise kasko. O da müşterimizin aracına ait hasarların ödenmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yabancı plakalı araçlara kasko yapan ilk sigorta şirketi olduklarını söyleyen Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Kasko, gurbetçiler memlekete geldiğinde başlar ve kaç günlük anlaşma yapıldıysa o kadar süre boyunca aktif olur. Bizim için önemli olan ülkemize gelen gurbetçilerimizin soru işaretlerini gidermek ve karşılaşabilecekleri olası problemlerin önüne geçmek. Bu yıl deneyimli ekibimizle Türkiye geneli hizmet sunarak 20 bin gurbetçiye ulaşarak rekor kırmayı arzu ediyoruz."