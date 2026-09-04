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Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 153 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 131 bin 285 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 153 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 131 bin 285 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 764 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 108 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 153 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 131 bin 285 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 262 megavatsaat elektrik ihracatı, 945 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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