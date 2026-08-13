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Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi

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Dün Türkiye'de 1 milyon 238 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 218 bin megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 06.00'da gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik ilk sırada, ihracat 22 bin 820 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 238 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 218 bin 157 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 324 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 245 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 238 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 218 bin 157 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 820 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 700 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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