Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 235 bin 634 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 460 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 199 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 155 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 235 bin 634 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 460 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 3 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 898 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA