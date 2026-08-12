Haberler

Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün 1 milyon 235 bin 634 MWh elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 214 bin 460 MWh oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 06.00'da gerçekleşti. Üretimde barajlı HES ilk sırada, ihracat 24 bin 3 MWh, ithalat 2 bin 898 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 235 bin 634 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 460 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 199 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 155 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 235 bin 634 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 460 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 3 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 898 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü

Parkta tartıştığı adamı cami önünde katletti! Görüntü dehşet
Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü

Karşısında görünce ağzı açık kaldı, hemen boynuna sarıldı

Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı

Fener'in eski yıldızları sahneye çıktı! Takım play-off biletini aldı
Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
Hain FETÖ'cünün ablası, 10 yıllık firarın beyni çıktı: Kaçış rotasını da belirlemiş

Hain FETÖ'cünün ablasına bak sen! Meğer 10 yıllık firarın beyniymiş
114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece şölen var
Masaj salonunda kaçak çalışan 9 yabancı uyruklu şahıs yakaladın

Hepsi yabancı uyruklu! Polis baskın yapıp karakola aldı