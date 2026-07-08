Haberler

Celal Kadooğlu TİM yönetim kurulunda

Celal Kadooğlu TİM yönetim kurulunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, TİM Yönetim Kurulu'na seçildi. Bu gelişme, bölge ihracatçılarının en üst karar mekanizmasında söz sahibi olmasını sağlayarak sektör için stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun lokomotif sektörlerinden olan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Türkiye ihracatının zirvesinde en üst düzeyde temsil edilme hakkı kazandı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Sektörler Konseyi Üyesi Celal Kadooğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen TİM Olağan Genel Kurulu'nda önce TİM Sektörler Konseyi üyeliğine seçilerek büyük bir başarıya imza atan Kadooğlu'nun, ardından TİM'in yönetim kadrosunda da yer alması, ekonomi kulislerinde ve bölge ihracatçıları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Sektörün sesi zirveye taşındı

Celal Kadooğlu'nun TİM Yönetim Kurulu'ndaki yeni görevi, sadece şahsi bir başarı olmanın ötesinde, Güneydoğu Anadolu'nun ve Gaziantep merkezli tarımsal sanayinin Türkiye ekonomisindeki ağırlığını bir kez daha tescilledi. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Kadooğlu'nun bu kritik göreve getirilmesiyle birlikte, ihracat stratejilerinin belirlendiği en üst karar mekanizmasında doğrudan söz sahibi olacak.

"Bölge ihracatçıları için stratejik bir kazanım"

Ekonomi çevreleri, Kadooğlu'nun yönetim kurulunda yer almasının, bölge ihracatçılarının lojistikten finansmana, ham madde tedariğinden küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına kadar pek çok kronik sorununun Ankara ve İstanbul nezdinde daha hızlı çözüme kavuşmasında stratejik bir rol oynayacağına dikkat çekiyor. Bölgenin tarımsal üretim ve ihracat potansiyelinin zirveye taşınması yönünde bu gelişme, sektör için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı

Ankara'da Trump alarmı! Salon apar topar boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Sahilde eşine acımasızca saldıran adamı çevredekiler darp etti

Sahilde eşine acımasızca saldıran adamı çevredekiler darp etti
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında

İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu