Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İlk Ayda 988,8 Milyon Dolarlık İhracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın ilk ayında 988,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, ihracatta bu yıl umut ve beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

Kileci, şunları kaydetti:

"İhracat ailemizin yeni üyelerimizle her geçen gün büyüdüğünü ve bu büyümenin bölgemizin gücüne güç kattığını görmek bizleri sevindiriyor. Verilere göre bölgeden yılın ilk ayında yüzde 3,9'luk artış ile 988,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep ise yüzde 0,6'lık artış ile 817,4 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bölgenin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya, Cibuti, Libya ve Mısır olarak açıklandı. En fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünleri yer aldı."