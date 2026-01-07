Asya borsalarında geçen yılın en çok yükseleni Güney Kore'de Kospi endeksi oldu

Asya piyasalarında geçen yıl pozitif bir seyir öne çıkarken en çok yükselen bölge endeksi, yüzde 75,6 ile Güney Kore'de Kospi oldu.

Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'te ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başlamasının ardından ABD'nin korumacı ticaret politikaları mart ve nisan aylarında belirginleşti. Tarife artışlarının etkisiyle küresel ticaret gerilimi derinleşirken, bu süreç küresel ekonomide ciddi bir belirsizlik dalgası oluşmasına yol açtı.

ABD'nin başını çektiği tarife adımları, Çin, Japonya, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'yı doğrudan etkilerken söz konusu ülkeler ticaret geriliminin ana aktörleri haline geldi.

Yılın ikinci yarısında ise ticaret anlaşmalarında artış görülmesi küresel ekonomide tansiyonu bir miktar düşürdü.

Yılın son çeyreğinde ABD'de federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapandı. 12 Kasım'a kadar süren ve 43 günle ABD tarihinin en uzun kapanması olan bu süreç, ülkede ekonomik veri akışının ciddi şekilde aksamasına yol açtı.

Bu gelişmeler ışığında küresel piyasalar, belirsizliğin yüksek olduğu ve ihtiyatlı duruşun ön plana çıktığı bir yılı tamamladı. Asya piyasaları ise geçen yıl yatırımcıların daha dengeli riskler sebebiyle en çok tercih ettiği piyasalar olarak dikkati çekti.

Bölgedeki tüm endeksler yılı pozitif tamamlarken Güney Kore'de Kospi endeksi geçen yıl yüzde 75,6 yükselişle en çok değer kazanan Asya endeksi oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yılı yüzde 26,2 artışla 50.339,48 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 75,6 artışla 4.214,17 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 18,4 yükselişle 3.968,84 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 27,8 yükselişle 25.630,54 puandan tamamladı.

"Kospi, geçen yıl yatırımcıların radarına giren en dikkati çekici piyasalardan biri haline geldi"

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Uzmanı Berna Önsel, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Güney Kore hisse senedi piyasasının, geçen yıl yaklaşık yüzde 76'lık bir yükselişle küresel piyasalar arasında açık ara en iyi performans gösterenlerden olduğunu söyledi.

Önsel, aynı dönemde MSCI Asya Pasifik Endeksinin yüzde 25 yükseldiğini ifade ederek, "Kospi endeksinde güçlü yükselişin temelinde, yapay zeka odaklı yarı iletken ve bellek çiplerine yönelik küresel talebin etkisiyle Samsung Electronics ve SK Hynix gibi teknoloji devlerinin öncülüğünde yaşanan sert primler yer aldı." dedi.

Savunma sanayisi, nükleer enerji ve tüketici odaklı sektörlerde de yaşanan hareketliliğin, yükselişi tabana yayarak genel endeks performansına katkı sağladığını dile getiren Önsel, şöyle devam etti:

"Dijital aracı kurumların yatırımcı tabanını genişletmesiyle birlikte iç piyasada artan bireysel yatırımcı ilgisi, yükselişi destekleyen bir diğer unsur oldu. Güçlü bilançolar, tematik sektör rotasyonları ve artan sermaye girişleriyle Kospi, geçen yıl yatırımcıların radarına giren en dikkati çekici piyasalardan biri haline geldi."

"Piyasalarda temkinli iyimserlik hakim"

Önsel, 2026'ya girerken piyasalarda temkinli iyimserliğin hakim olduğunu belirterek, yabancı fon yönetici anketlerinin Kospi'de yükselişin sürebileceğini ancak 2025'teki gibi agresif bir primin tekrarının zor olabileceğini ifade ettiğini söyledi.

Değerlemelerin yüksek seviyelere ulaşması, küresel büyüme belirsizlikleri ve faiz politikalarındaki yön arayışının bu görüşün arkasındaki temel nedenlerden olduğunu kaydeden Önsel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle yarı iletken ve ihracat kanadındaki güçlü görünüm korunurken, Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin imalat sektöründe toparlanmaya işaret etmesi de umut verici. Ancak sektör yoğunlaşması nedeniyle oluşabilecek oynaklık riski, kur istikrarsızlığı ve 'Kore İskontosu' gibi yapısal zayıflıklar fiyatlamalar üzerinde sınırlayıcı rol oynamaya devam edebilir. Bu nedenle bu yıl Kospi endeksinde geniş tabanlı endeks alımlarından ziyade, projeksiyon odaklı seçici bir yatırım stratejisi öne çıkabilir. Güney Kore'nin küresel tedarik zincirindeki rolü, ABD para politikası ve Asya'daki jeopolitik gelişmeler ise bu sürecin yönünü belirleyecek en kritik başlıklar olarak izlenmeye devam edilecek."

Asya borsalarındaki endekslerin geçen yılki kazançları şöyle: