Güney Afrika'nın gelişmiş gıda pazarı Türk üreticiler için fırsatlar barındırıyor

Güney Afrika, gıdadaki güçlü perakende ağı, yüksek ürün standartları ve Akdeniz ürünlerine talebiyle Türk üreticiler için önemli fırsatlar sunuyor.

Ülkede gıda sektörü, yalnızca tarımsal üretimden ibaret olmayıp, paketli gıda, sağlıklı ürünler, hazır tüketim çözümleri, helal sertifikalı ürünler, otel-restoran tedariki ve ithal gıda raflarıyla geniş bir alan oluşturuyor.

Güney Afrika'daki büyük şehirlerde orta ve üst gelir grubuna hitap eden satış noktalarında, ithal, gurme, sağlıklı ve dünya mutfaklarına ait ürünlere yönelik seçici talep dikkati çekiyor.

Pazar büyüklüğü ve tüketici yapısı

Güney Afrika, 63 milyonu aşan nüfusu ve gelişmiş perakende ağıyla Sahra Altı Afrika'nın önemli tüketici pazarları arasında yer alıyor.

Ülke ekonomisi 2025'te yüzde 1,1 büyürken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 17,4 genişledi.

Uluslararası sektör raporlarına göre, Güney Afrika'da gıda perakende satışları 2024'te 50 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ancak yüksek işsizlik ve gelir farkları, pazarda iki farklı tüketici yapısı oluşturuyor. Geniş kitle temel gıdada fiyat ve erişilebilirliğe odaklanırken, orta ve üst gelir grubu kalite, menşe, ambalaj ve ürün farklılığına önem veriyor.

Saha gözlemleri

Cape Town'daki büyük market zincirleri ve gıda satış noktalarında, raflarda yerli ürünlerin ağırlığı dikkati çekiyor.

İthal ürünler ise genellikle orta ve üst gelir grubuna hitap eden satış noktalarındaki özel ürün, sağlıklı gıda, gurme rafı ve dünya mutfaklarına ayrılan bölümlerde yer buluyor.

Raflarda Avrupa, Asya ve Akdeniz mutfağına ait ürünlerin bulunması, ülkede ithal gıdaya ilgiyi gösteriyor. İthal ürünlerde marka ve ürün kalitesinin yanı sıra ambalaj, orijin, raf sunumu ve kullanım alanı öne çıkıyor.

Bazı ithal ürünler yerli ürünlerle karşılaştırıldığında, tüketici açısından büyük fiyat farkı olmaması da dikkati çekiyor. Bu durum, ithal ürünlerde fiyatın yanı sıra kalite algısı ve ürün farklılığının satın alma kararında etkili olabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, ülkenin bu yapısı, Türkiye'nin güçlü olduğu Akdeniz tipi gıdalar, kahvaltılık ürünler, paketli gıdalar, soslar ve pratik yemek ürünleri için pazarda yeni fırsatlar oluşturuyor.

Helal sertifikalı ürünler de özellikle Cape Town, Johannesburg ve Durban gibi talebin bulunduğu şehirlerde pazar avantajı sunuyor.

İtalya ve İspanya menşeli ürünler görünür

İthal ürünlerde özellikle Avrupa, Uzak Doğu ve Kuzey Amerika menşeli ürünler dikkati çekiyor. Akdeniz mutfağından ise özellikle İtalya ve İspanya menşeli ürünler daha görünür durumda bulunuyor.

Bu tablo, Türk üreticiler için pazarda doğrudan bir boşluktan çok, doğru ürün ve doğru konumlandırmayla girilebilecek seçici bir alan bulunduğunu gösteriyor.

Turizm bölgeleri, şehir merkezlerindeki restoranlar, gurme satış noktaları ve etnik marketler, ürünlerin pazarda denenmesi için daha esnek alanlar sunuyor.

"Türk şirketleri için çok fazla fırsat var"

Kıtanın en büyük gıda fuarlarından Africa Food Show'un Üst Yöneticisi ve gıda sektörü uzmanı Rex Bowden, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Güney Afrika'nın Sahra Altı Afrika'nın en güçlü gıda pazarlarından biri olduğunu söyledi.

Bowden, Kuzey Afrika'da yer alan Mısır ve Fas'tan da güçlü ürün akışı bulunduğunu belirterek, "İnsanların Güney Afrika'daki ürünler hakkında bilmesi gereken şey, burada ürün standartları ve seviyesinin çok yüksek olduğudur." dedi.

Uluslararası alıcıların Güney Afrika pazarını yerinde gördüklerinde ülkeye dair algılarının değiştiğini dile getiren Bowden, büyük market zincirlerindeki ürün standardının Avrupa ve ABD'deki örneklerle yarıştığını ifade etti.

Bowden, ülkede kaliteli ürüne yönelik talebin yüksek olduğunu ancak pazarın gelir grupları açısından dikkatli okunması gerektiğini vurguladı.

Ülkede 63 milyonu aşan nüfusta üst segment ürünleri alabilecek kitlenin sınırlı olduğunu belirten Bowden, "Afrika'da para var ancak bu para küçük bir nüfusun elinde yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle üst segment ürünlerin alım gücü açısından pazar zor." diye konuştu.

Bowden, buna rağmen Güney Afrika'nın kıtaya açılan kapı niteliği taşıdığını anlatarak, "Özellikle Türk şirketleri için çok fazla fırsat var. Fakat pazarı anlamaları ve doğru insanlarla çalışarak ürünlerini pazara doğru şekilde sokmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.