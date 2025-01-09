Güneş Paneli Temizliğinde Nano Kaplama ile Enerji Verimliliği Artırıldı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) yapılan araştırma, güneş paneli temizliğinde nano kaplama uygulamalarının enerji verimliliğini artırdığını ortaya koydu.

TÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Akal ve çalışma ekibinde yer alan Doç. Dr. İlhan Umut, Doktor Öğretim Üyesi Ozan Akı ve mühendis Taşkın Tez, güneş enerji sistemlerinde kullanılan fotovoltaik panellerin temizlik yöntemine bağlı enerji verimliliği üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Mühendislik Fakültesi bahçesinde kurulu güneş panelleri üzerinde deneysel çalışma yapan ekip, aynı açıda yerleştirilen üç panele farklı uygulamalarda bulundu.

Bu kapsamda bir panele hidrofilik sıvı özellikli nano kaplama uygulaması yapılırken diğer panele hiçbir uygulama yapılmadan standart halde bırakıldı.

Yapılan çalışmanın sonunda 4 aylık deneysel veriler değerlendirildiğinde nano kaplama yapılan güneş panelinden standart güneş paneline göre ortalama yüzde 7 daha fazla elektrik enerjisi elde edildiği tespit edildi.

Panelin temiz kalmasını da sağlayan uygulama, temizlik için kullanılan su israfı ve zaman kaybının önlenmesinde de avantaj sağlıyor.

Temizlik uygulamaları üretilen enerjiyi etkiliyor

Doç. Dr. Dinçer Akal, AA muhabirine Enerji Verimliliği Haftasının enerjinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir farkındalık haftası olduğunu söyledi.

Enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına katkı sağlayacak deneysel çalışmalar yaptıklarını belirten Doç. Dr. Akal, güneş paneli temizliğinde kullanılan yöntemlerin üretilen enerjiyi doğrudan etkilediğini ifade etti.

"Araştırmada 4 ay boyunca veri aldık"

Akal, panel temizliğinde nano kaplama uygulamalarının verimliliğe olan katkılarını araştırdıkları dile getirdi.

Sadece nano kaplama özelliklerinden faydalanıp enerji verimliliğini artırdıklarını anlatan Akal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özel formülasyonu olan nano kaplama hidrofilik malzemenin fotovoltaik paneller üzerinde toz önleme ve yansıtma kayıplarını azaltıp güneş emilimini artırdığını belirledik. Burada fotovolatik hücreyi temizleyerek yüzeyine uyguluyorsunuz. 2-3 saat sonra yüzey hazır hale geliyor. 2 yıl boyunca bir daha hiçbir uygulama yapmıyorsunuz. Biz yaptığımız araştırmada 4 ay boyunca veri aldık. 4 aylık ortalamada standart panele göre yüzde 7 daha fazla enerji elde edildiğini tespit ettik. Nano kaplama uygulaması yapılan paneli hiç temizlemedik, su kullanılmadı, iş gücü kaybı olmadı. Sadece nano kaplama özelliklerinden faydalanıp enerji verimliliğini artırdık."

Akal, nano kaplama uygulamasının hem fazladan elektrik enerjisi sağladığını hem de panellerin temizliğinde kullanılan su israfı ve zaman kaybını önlediğini vurguladı.

Enerji verimliliğini artıran uygulamaların ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan Akal, "Örneğin Edirne'de kurulu 1 megavat gücündeki santralin 2023 elektrik üretimi 1 milyon 400 bin kilovat. Eğer bu uygulama yapıldığını varsayarsak ortalama yüzde 7 enerji verimliliği sayesinde fazladan 98 bin kilovat enerji elde edilecekti. Aralık ayında Edirne'de 1 megavat kurulu güce sahip bir santralin 70 bin kilovat üretimi oluyor. 98 bin ilave sağlandığını düşünürsek, aralık ayından fazla elektrik enerjisi elde edilmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.