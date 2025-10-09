Güneş Enerjisi Sektöründe Yeni Bağlantı Şekli '5.1.j' ile Trafo Sorunlarına Çözüm

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından güneş enerjisi sektöründe lisanssız projelerde yaşanan trafo kapasite sorunlarına çözüm oluşturmak için geliştirilen öz tüketim amaçlı yeni bağlantı şekli "5.1.j"nin enerji depolama kapasitesi düzenlemesi sayesinde sektörde santral kurulumlarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Yeni bağlantı şekli, yalnızca öz tüketim odaklı projelere özel kapasite tahsisi yapılmasını mümkün kılarak, mevcut kapasite kısıtlarını aşmayı ve sektörün önünü açmayı hedefliyor.

Geliştirilen yeni bağlantı şekli önerisinde, kurulu gücün sözleşme gücü ve en fazla 5 megavat ile sınırlandırılması ve sistemde yarı kurulu güç oranında en az iki saatlik enerji depolama kapasitesi bulunması yönünde düzenleme yapıldı.

Bu düzenleme ile sektörde üretim ve kurulumların artması beklenirken işletmelerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

"5.1.j ile öz tüketim ihtiyacı yasal ve güvenle sağlanacak"

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, karbon ayak izini azaltmak ve elektrik maliyetlerini düşürmek isteyen çok sayıda işletmenin güneş enerjisi yatırımlarına yöneldiğini söyledi.

Ancak açıklanan trafo bağlantı kapasitelerinin tamamen tükenmiş olmasının, bu yatırımların hayata geçmesini engellediğine işaret eden Erkan, şöyle devam etti:

"Bu durum yalnızca yatırımcıları değil, sektörde faaliyet gösteren birçok küçük ve orta ölçekli uygulayıcı firmayı da olumsuz yönde etkiliyor. Ne yazık ki mevcut şartlarda bazı üretim tesislerinin izinsiz kurulumlar gerçekleştirerek resmi başvuru ve kabul süreçlerine dahil olmadan devreye alındığı gözlemleniyor. Sektörde oluşan bu durgunluğun giderilmesi, işletmelerin öz tüketim ihtiyaçlarının yasal ve güvenli biçimde karşılanması ve izinsiz kurulumların önüne geçilmesi için en hızlı çözüm, öz tüketim amaçlı projelere özel kapasite tahsisi sağlayan 5.1.j yeni bağlantı şeklidir."

Erkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve 21 Ekim 2024'te kamuoyuyla paylaşılan "Türkiye'nin Enerji Dönüşüm Yol Haritası" içinde "Aynı bağlantı noktasında şebekeye enerji vermeksizin öz tüketim kapasite tahsisi'" ifadesine yer verilmesinin, sektör açısından önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Güncellemelerle ilgili, kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda, yeni bağlantı şekline yoğun talep olacağının öngörüldüğünü anlatan Erkan, üst sınır getirilmesinin ve işletmelerin ani enerji taleplerinin bir kısmını depolama ile kendilerinin karşılamasının, şebeke işletimi açısından daha uygun olacağı ortak bir görüş oluştuğunu belirtti.

Erkan, öz tüketim amaçlı yeni bağlantı şekli 5.1.j'nin hayata geçirilmesinin, sektör için adeta bir can suyu olacağını vurgulayarak, bu yeni bağlantı şekli kapsamında sağlanacak özel kapasite tahsislerinin, işletmelere, ihracat yapan firmalara, uygulayıcılara ve güneş enerjisinden faydalanmak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sunacağını sözlerine ekledi.