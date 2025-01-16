Üye Girişi
Haberler
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
Gazze'deki ateşkes anlaşması Suriye'de coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin yanı başında Gazze coşkusu! İki slogan dikkat çekti

GÜNDER Başkanı Kaleli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, 2024 yılı için önemli fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kaleli, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve küresel ısınma ile yaşamın devam etmesi gibi temalara dikkat çekti.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaleli, ?AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde, Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafını oylayan Kaleli, bu bölümden fotoğraf seçmekte oldukça zorlandığını belirterek, "Özellikle silah, savaş uçağı ya da yıkılmış binalar gibi fotoğrafları seçmektense bir kurtuluş, bir geri dönüş, bir mutluluk simgesi olan bu kareyi seçmeyi tercih ediyorum. Kurtuluşun simgesi olarak gülümseyen bir yüz seçiyorum." diye konuştu.

Kaleli, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" başlıklı fotoğrafını oylayarak, küresel ısınmaya dikkat çekmek istediğini kaydetti.

Buzulların erimesinin yeni bir olgu olmadığını aktaran Kaleli, "Erime, çok uzun yıllar devam edecek gibi gözüküyor ama bu şekilde devam ederse gelecek nesillere bir dünya bırakamayacağız. Yenilenebilir enerji derneği olarak buna dikkati çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaleli, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" başlıklı fotoğrafını oylayarak, bir kadının savaş sırasında hasar gören duvarından dışarıya baktığı fotoğrafın "yaşamın devam etmesi" noktasında büyük bir gösterge olduğunu dile getirdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın Kırgızistan'ın tarım ve hayvancılık şehri Celalabad'ın sınırındaki yaylalarda geleneksel yaşam tarzını sürdüren bir kadının olduğu "Ofis ortamı" başlıklı fotoğrafının seçen Kaleli, herkesin bu kadar güzel, keyifli, sakin, stresten, kaygıdan, kişisel problemlerden ve telaştan uzak bir ofis ortamında çalışabilmesi dileğinde bulundu.

Kaleli, "Spor" kategorisinde Cem Özdel'in Senegal'in başkenti Dakar'da Atlantik Okyanusu'nun kıyısında bir sörfçüyü gösteren "Dalgalar arasında" başlıklı fotoğrafı seçerek, fotoğrafın "özgürlük" kavramını çok etkileyici şekilde yansıttığını söyledi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

4 gün önce gözaltına alınan Rıza Akpolat'la ilgili sıcak gelişme
Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

Kardeşler arasındaki gerilim üyelere sıçradı, tümü karakolluk oldu
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.