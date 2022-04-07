Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor - Haberler

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Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor

İhlas Haber Ajansı - Beril Solmuşgül - Ekonomi
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Günde 10 bin fide satılıyor.

KOZAN, ADANA (İHA) - Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde sebze fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor.

Yeşil alanı ve bereketli toprakları ile birçok ürünün yetiştirilmesine elverişli olan Kozan'da vatandaşlar kendi sebzesini yetiştirmek için domates, salatalık ve biber fidesine talebi artırdı. Cumali Ağca, fidelerin tanesinin 1,5 TL'den satıldığını günlük 10 bin adet sebze fidesi sattıklarını belirterek, "Bu yoğunluğun sebebi sebze fiyatlarının artmasıdır. Evinin önünde ufak bir yeri olan patlıcan, domates, çilek ekiyor. Biber grubu ve domatese ilgi daha yoğun" dedi. Selahattin Yücel ise bu yıl fidelerin 1,5 TL'den satıldığını belirterek vatandaşın yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Fide alan emekli öğretmen Mustafa Atlı, köyden sipariş verildiğini belirterek, "Şuan biber domates fidesi aldık. Fiyatlar çok yüksek" dedi.

Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor

Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor

Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Ekonomi

Türk Lirası, Domates, Adana, Kozan, Ekonomi, Haberler

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