Gümüşhane'nin Tek Ocakbaşı İşletmesi Lezzet Tutkunlarının Akınına Uğruyor

Gümüşhane'nin tek ocakbaşı işletmesi çevre il ve ilçelerden lezzet tutkunlarının akınına uğruyor.

İstanbul'da bu işi yaparken 8 yıl önce baba ocağı Şiran ilçesine dönerek Gümüşhane'nin tek ocakbaşı tesisini açan Savaş Kaya, 20 yıllık tecrübesiyle vatandaşlara et mangal konusunda hizmet veriyor.

İlçe merkezindeki Karaca Mahallesinde 4 ocakla işlettiği tesisinde kullandığı etin kıvırcık merinos kuzu olduğunu ve Kelkit, Erzincan ve Bayburt'tan özel olarak temin ettiğini kaydeden Kaya, uzun yıllar İstanbul'da edindiği bilgi ve tecrübelerini memleketi Gümüşhane'de sürdürdüğünü söyledi.

Kalabalık olduğunda insanların beklemesi için özel dinlenme bölümleri olan tesisi aile bireyleriyle birlikte işlettiğini ve fiyatlarının da oldukça uygun olduğunu dile getiren Kaya, tesislerinden Gümüşhane merkez, Kelkit, Erzincan, Trabzon, Giresun Çamoluk, Alucra ve Sivas Gölova'dan çok gelen olduğunu belirtti.

"20 senedir bu işin içindeyim"

Etin kalitesi ve lezzetini bildikleri için yalnızca Şiran değil çevre il ve ilçelerden çok sayıda müşterisi olduğunu ifade eden Kaya, "Et mangal üzerine çalışıyorum. 20 senedir bu işin içindeyim. 8 senedir de bu tezgahı açtım Şiran'a. Burada et mangal, köfte, et, sucuk, işte kendi tarzında mangal üzeri malzemeler yapıyoruz. Buradaki etin kalitesi ve lezzetini bildikleri için insanların yüzde 90'ı dışarıdan geliyor. İşimi güzel ve temiz yaparım. İyi bir sanatkarım. İstanbul'dan gelmeyeyim. İstanbul'da da bu işi yaptım. Kendimize 16 mangallı bir yer açtık ondan sonra da mecburiyetten memlekete geldik. Burada da 4 ocaklı bir tezgah açtık. Dükkanda ailemle beraber çalışıyorum" dedi.

"Bu ette koku yok, herkes yiyebiliyor"

Kalabalık olduğunda gelenlerin özel bekleme bölümlerinde beklediğini hatırlatan Kaya, "Gelenlerden hiç kimse de gidip gitmek istemiyor. Ben bekleyip etimi yiyeceğim diyor. Bizim kullandığımız Merinos kıvırcık kuzu. Bu eti herkes yiyebiliyor. Bu ette koku yok. Macar Merinosu ırkı kullanıyoruz genelde. Bu bölgede Kelkit'te, Erzincan Refahiye'de, Bayburt'ta var. O arkadaşlardan temin edip işletmemizi çalıştırıyoruz" diye konuştu.

İşletmesinin genelde Cuma, Cumartesi, Pazar günleri çok yoğun olduğunu ve saat 17'den yoğunluğun başladığını dile getiren Kaya, "Akşam saat 21'den sonra işletmemizi kapatıyoruz. Mangal temizlikleri olduğu için mecbur erken kapatmak zorundayız. Genelde buranın müşterisi Kelkit, Erzincan, Gümüşhane Merkez, Trabzon'dan gelen oluyor. Çamoluk, Alucra tarafından çok gelen var. Gölova'dan gelen var. Fiyatlarımız uygun. Bunun üretimi bizde olduğu için yani biz kendimiz aldığımız için, işçimizde olmadığı için bizi kurtarıyor. Hayatınızda güzel kuzu eti yemek istiyorsanız sizi işletmemizi bekliyoruz. Yedikten sonra kararı kendiniz verirsiniz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE