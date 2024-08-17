Gümüşhane'de 'süper meyve' Aronya erken meyve verdi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde geçen yıllarda çiftçiler tarafından ekimi gerçekleştirilen ve şifa kaynağı olması nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırılan Aronya beklenenden erken meyve verdi.

Ana vatanı Kuzey Amerika olan, içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde hücreleri yenileyip vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen Aronya meyvesi Gümüşhane'nin iklim ve toprak yapısının etkisiyle erken meyve verdi. Normal şartlarda 3-4 yılda verimli meyve verdiği belirtilen Aronya bitkisinin Kürtün ilçesinde 2 senede gösterdiği gelişim çiftçiyi bir taraftan mutlu ederken bir yandan da tesisleşme ve pazar noktasında istenilen seviyeye gelinememiş olması düşündürüyor.

Kızılderililerin şifa niyetiyle tükettiği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle "süper meyve" olarak adlandırılan Aronya meyvesinin çok yüksek bir katma değere sahip olduğunu ve kilosunun 300 TL'ye kadar satılabileceğini dile getiren Kürtün Ziraat Odası Başkanı Yunus Karakaş ilçede toplamda 100 dekarlık bir alana fidanlar dikildiğini ve ilerleyen yıllarda 100 ila 150 ton arasında bir üretim beklediklerini ifade etti.

"Amacımız Harşit Vadisi'nde 1 milyon Aronya fidanı"

Bitkinin beklenenden erken meyve vermesi nedeniyle pazar arayışı noktasında eksiklikleri olduğunu ve çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kürtün Ziraat Odası Başkanı Yunus Karakaş, "Aronya Kürtün'e yaklaşık 3 yıl önce geldi. Burada gördüğünüz bahçe bizim örnek bahçelerimizden bir tanesi. Biz uzman arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde Kürtün'ün bu iş için uygun bir iklim ve arazi yapısına sahip olduğunu öğrendik ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. Daha sonra DOKAP ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğümüz vasıtasıyla bir proje yaptık, biz de her şekilde destek vermek suretiyle ve bahçelerimizi kurduk. Bu bitkilerin normalde 4-5 yılda meyve vermesi lazım ama Kürtün'de 3 yılın ardından baya verimli bir şekilde meyve vermeye başladı. Bölgemize oldukça uygun bir meyve. Aronya katma değeri çok yüksek olan bir ürün. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış, kansere, kolesterole ve şekere iyi geldiği tespit edilmiş bir ürün. Kürtün'de yaklaşık 60 dönüm kapama bahçe, 40 dönümde açık alanda olmak üzere toplamda 100 dekar Aronya bahçemiz var. 1 dekarda yaklaşık 1 buçuk tona kadar verim elde edebiliyorsunuz. Bu da ilerleyen yıllarda 100-150 ton bir Aronyamız olacak demektir. Meyvelerimiz güzel, bahçelerimiz güzel ama yavaş yavaş pazarlama aşamasına geçtiğimiz için, bu noktada sorunlarımız var. İnşallah bunları da aşacağız. Aronyanın yaygınlaştığı Yalova ve Bursa gibi bölgelerde araştırmalarımıza göre kilosu yaklaşık 300 TL civarında satılıyor. Altyapı kurup kooperatifler kurmuşlar biz bu noktada eksiklikler yaşıyoruz. Biz 4-5 senede meyve vereceğini düşündüğümüzden aslında biraz hazırlıksız yakalandık. Kürtün'ün ve Gümüşhane'nin hemen hemen her yerinde yetişebilecek bir ürün. Amacımız Harşit Vadisi'nde 1 milyon fidan. Bu ürünün soğutma depoları, kurutma ve paketleme gibi altyapılarla desteklenmesi gerekiyor, yoksa yazık ederiz, yazık olmasın" dedi.

"Pazar sorunu çözülürse çiftçinin yüzü daha da gülecek"

Çayırçukur Köyü'nde 2 dönümlük arazisi üzerine Aronya meyvesi yetiştiren ve verimden memnuniyetini dile getiren Ethem Çiftçi, "Yetiştirmesini çok iyi yaptık ama pazarlama noktasında hiç yokuz. Aronya meyvesi kolesterolü aşırı derecede düşürüyor. Test etsinler baksınlar. Bunu 20 gün günde 10-15 tane yesin, ben denedim tabi ki biz doktor değiliz ama düşüyor mu düşmüyor mu görsünler. Şeker, kalp zaten bu ürünün antioksidan özelliğini çok yüksek olduğunu söylüyorlar çok iyi geliyor bu tür rahatsızlıklara. Yetiştirilmesi kesinlikle zor değil, örtü altı olursa verimi kat kat artar. Burası 2 yıllık bir bahçe ama görenler diyor ki burası en az 3-4 yıllık bu bakımla alakalı bir durum. Bahçeye diktim olsun hesabına girerseniz olmaz. Pazar sorunu çözülürse çiftçinin yüzü kesinlikle güler. Gübresini vereceksin, sulaması çok önemli. Kurak dönemlerde 3-4 günde bir su verilmesi gerekiyor ama yağışlıysa hiç suya bile ihtiyacı yok" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE