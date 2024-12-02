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Gülsüm İncekara'dan Yorgancılıkta Başarı Hikayesi

Gülsüm İncekara'dan Yorgancılıkta Başarı Hikayesi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Gülsüm İncekara, annesinden öğrendiği yorgancılığı kendi iş yerinde sürdürüyor. Kendi işini kurmanın zorluklarından bahseden İncekara, yün yorganların sağlık açısından önemine ve müşteri memnuniyetine vurgu yapıyor. Ayrıca, genç nesle yorgancılığı sevdirmek için çaba gösterdiğini belirtiyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Gülsüm İncekara, annesinden öğrendiği yorgancılığı, kendi iş yerini kurarak devam ettiriyor.

Sorgun'da yaşayan Gülsüm İncekara, eskiden annesinin mahalle aralarında komşularına yorgan dikmesinden ve çeyiz hazırlamasından örnek alarak yorgancılığa özendi. Yorgan ve dikiş işlerini ilk zamanlarda evinde sürdüren İncekara Kosgeb'ten destek alarak ticarete atılmaya karar verdi. Şimdi 6 yıldır kendi işinin patronu olarak iş hayatına devam eden İncekara, mesleği hakkındaki ayrıntılardan bahsetti.

"Kendi işimi kurmam hiç kolay olmadı"

İş hayatına geçiş aşamasından söz eden İncekara, "Kendi işimi kurmam hiç kolay olmadı. Ailem çok destek oldu. Özellikle babam çok destekledi, arkamda durdu. Bu iş yeri bana çok fazla katkı sağladı. Evdeki üretimimle buradaki üretimim çok farklı oldu. Benim işim bayanlara hitap ettiği için daha fazla çeşidi daha uygun fiyata nereden nasıl bulacağımı öğrendim. Kendi işimi kurunca potansiyelim arttı. Genç bir yorgancı olarak çok takdir alıyorum. Bu beni hırslandırıyor, mutlu ediyor, işimi ne kadar doğru yaptığımı ve müşterilerime ne kadar özenli davrandığımı fark ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık açısından yün yorganın önemine değinen İncekara, "Kesinlikle yün yorgan tavsiye ediyorum. Elyaf veya pamuk yorgan isteyenler oluyor. Ama sağlık açısından yün yorgan en iyisi. Yurt dışından Fransa, Hollanda, Almanya gibi ülkelerden çok fazla istek var. Yün yorgan İç Anadolu'da vazgeçilmezimiz. Ancak gençler yün yorgana pek talep göstermiyor" dedi.

"Müşterim 'İlk defa bu kadar huzurlu uyudum' dedi"

İncekara müşteri memnuniyetinin kendisini de motive ettiğini ifade edip, "Bir müşterim ilk kez yün yorgan kullanacaktı. Benden istedi. Hazırladım. Yorganı kullandığı gecenin sabahında arayıp teşekkür etti. 'İlk defa bu kadar huzurlu uyudum' dedi. Yün yorganın ruh sağlığına iyi gelen tarafı var" diyerek meslekteki anısına değindi. Yün yorganın nem görmemesini, senede bir havalandırılmasını ve kesinlikle poşette saklamamak gerektiğini söyledi. Yorgancılık mesleğinin kaybolan mesleklerden olduğunu söyleyen İncekara, "Artık piyasada usta bulamıyoruz. Mesleğime aşığım. Kardeşimi yanıma aldım. Genç ve dinamik ustalar yetiştirmeye çabalıyorum" diyerek mesleğine duyduğu bağlılığı anlattı.

"Bütün hanımlara tavsiyem istedikleri şeyin arkasından gitmeleri, koşmalarıdır"

İncekara işini çok sevdiğini belirterek şunları söyledi. "İşimi çok seviyorum. Yaptığım işlerden tebrik ve teşekkür almak beni çok mutlu ediyor. Bu şekilde önümü görüp koşmaya devam ediyorum. Bütün hanımlara tavsiyem istedikleri şeyin arkasından gitsinler, koşsunlar. Hiçbir şekilde vazgeçmesinler. Yorulduğumu hissettiğimde arkadaşımın 'Anne yorulmaz' sözüyle ilerleyip devam ettim. Buraya başladığımda raflarımda 10 top nevresimim bile yoktu. Ama şimdi 300'e yakın çeşidim var. Yakında ikinci iş yerimi açacağım. Çeyiz üzerine olmasını planlıyorum. Ama yorgancılığı bırakmayacağım" - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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