GTO Başkanı Yıldırım'dan Konkordato Reformu Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, konkordato sisteminde yaşanan başvuru artışını ve uygulamadaki sorunları vurgulayarak, hem borçlu hem de alacaklıları koruyan dengeli bir yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yıldırım, tedarikçilerin mağdur olmaması için sistemin reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, konkordato sisteminde yaşanan başvuru artışına ve uygulamadaki yapısal sorunlara dikkat çekerek, hem borçlu hem alacaklı şirketleri koruyan dengeli ve şeffaf bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Konkordato şirketleri iflastan kurtarmalı, ancak tedarikçiler de bu süreçten mağdur olmamalı" dedi.

GTO Başkanı Yıldırım, Türkiye'de 2025 yılının ilk 5 ayında yapılan konkordato başvurularının, 2024 yılının toplamının yüzde 64'üne ulaştığını belirterek, sadece ilk 5 ayda 2 bin 235 konkordato başvurusu yapıldığını, bunların 967'sine geçici mühlet, 690'ına ise kesin mühlet verildiğini ifade etti.

Yıldırım, "Bu başvurular yalnızca bir sayısal artışı değil, tedarik zincirinin kırılması, tahsilat dengesinin bozulması ve piyasa güveninin sarsılması gibi daha derin yapısal riskleri de beraberinde getiriyor. Konkordato sistemi iflasın eşiğindeki şirketler için bir can simididir, ancak sistem kötüye kullanıldığında, alacaklı olan onlarca işletme mağduriyet yaşıyor" dedi.

"Bir şirket kurtarılırken onlarca tedarikçi mağdur olmamalı"

Konkordatonun, doğru uygulandığında iflasa karşı önemli bir koruma mekanizması olduğunu belirten Yıldırım, "Konkordato ilan eden şirketler hukuken korunurken, ona mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler sistemin dışında kalıyor. Özellikle KOBİ'ler bu süreçte sessizce iflasa sürüklenebiliyor. Bir şirketi iflastan korurken, tedarikçisini mağdur ediyorsanız orada sistemsel bir problem var demektir" ifadelerine yer verdi.

"Ticari ekosistemi birlikte ayakta tutmalıyız"

Tuncay Yıldırım, GTO olarak konkordato sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik şu önerileri bulunarak, "Komiserlik sistemi liyakat, tarafsızlık ve denetime dayalı olarak yeniden kurgulanmalı. Tüm sürecin şeffaf ve izlenebilir olduğu bir 'Dijital Konkordato Takip Sistemi' kurulmalı. Alacaklıları korumak amacıyla bir finansal destek mekanizması geliştirilmeli. Alacaklıların belli şartlarda bu mekanizmadan tahsilat yapabilmesi ve borçlu firmanın bu mekanizmaya taksitli ödeme yapmasıyla nakit akışı dengelenmelidir. Konkordato başvuru şartlarının gözden geçirilmesi, yöneticilerin şahsi sorumluluğunun netleştirilmesi ve konkordato planına uymayan firmalar için iptal mekanizmasının hızlıca devreye alınması gerekiyor. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak hem borçlu hem de alacaklı üyelerimizi temsil ediyoruz. O nedenle sistemin yalnızca bir tarafı değil, tüm ticari ekosistemi koruyacak şekilde reforme edilmesini istiyoruz. Unutulmamalıdır ki bir şirketin ayakta kalması kadar, ona mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerin yaşaması da ticaretin sürdürülebilirliği için hayati önemdedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB: Çelik Kubbe'yi tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz

İran-İsrail savaşı sonrası MSB'den kritik hamle! Tüm illere kurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.