GSO'da 2025 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, sektörel konular, ekonomi gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler, 2025 yılı beklentileri, hedefler, Oda ve iştiraklerde yürütülen proje ve faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda bir konuşma yapan GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2025 yılı dilek ve temennilerini dile getirerek, herkes için hayırlı bir yıl temennisinde bulundu. Ekonomide zorluklar yaşanmasına rağmen karamsar olunmaması gerektiğine değinen Konukoğlu, Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirterek, "Bu ülke hepimizin ve elimizdeki imkanların kıymetini bilerek sahip çıkmalıyız. Bu süreçte sabır ve tedbirli olmakta fayda olduğunu düşünüyor, yılın ikinci yarısında daha farklı bir tablo göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıdaki konuşmasına, ikinci yıl dönümü yaklaşan 6 Şubat depremleri ve Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başlayan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kaza ve afetler karşısında önceden tedbirli olunması ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgusu yaptı.

Konukoğlu, 2024 yılında insanlık adına zor dönemlerden geçildiğini, bölgesel ve küresel sorunların ekonomide ve birçok noktada olumsuz yansımalarının olduğunu ifade ederek, "Bu şehrin sanayicileri olarak her zorluğa rağmen ülkemize olan inancımız ve ümidimiz tamdır. Zorluk varsa bunu hep birlikte mücadele ederek aşacağız. Sanayimizi yenilikçi anlayışla yeni yılda da büyütmeye devam edeceğiz. Tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından, 2024 yılının da küresel sorunlar ve ülke ekonomisindeki kur, faiz ve enflasyon sarmalında zorluklarla geride kaldığını belirtti.

"Pandemiden başlayarak son dört yılda ekonomik ve psikolojik anlamda çok yıprandık" diyen Ünverdi, "Ülkemiz adına enflasyon hedeflerinin tutması, ülke ekonomimizin normalleşmesi 2025 yılından en büyük beklentilerimiz arasında yer alıyor. Umuyoruz ki Suriye'de, Ortadoğu'da, Rusya-Ukrayna savaşında sular durulur ve sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda istikrarın hakim olduğu bir süreci hep birlikte yaşarız. Deprem felaketi, küresel sorunlar, krizler ve piyasalardaki durgunluk sebebiyle ihracatta 12 milyar dolar hedefine ulaşamadık ama zorluklara rağmen iki yıl üst üste 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Piyasa koşulları üreten kesimi zorluyor"

Kredi faiz oranlarının yüksek oluşu, iç piyasada nakit akışındaki yavaşlama, girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlar, hedef pazarlarımızdaki sorunlar ve Avrupa'daki ekonomik durgunluğun iş dünyasını zorlamaya devam ettiğinin altını çizen Ünverdi, şunları dile getirdi: "Her şeye rağmen üretim, ticaret ve ihracattaki gücümüzle istihdamımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin en fazla istihdam sağlayan organize sanayi bölgesi olarak Gaziantep OSB'de yaklaşık 300 bin kişiye istihdam imkanı sağlıyoruz. Gaziantepli sanayiciler gerek pandemi, gerek deprem, gerekse olumsuz ekonomik koşullara rağmen çalışanlarına sahip çıkmış ve önceliğimiz hep istihdamın devam etmesini sağlamak olmuştur."

"Suriye'deki gümrük vergilerinde olumlu gelişmeler var"

Suriye'de yaşanan son durum hakkında da açıklamalarda bulunan Ünverdi, "Suriye'de bir geçiş dönemi yaşanıyor ve belirsizlikler zaman içerisinde olgunlaşacaktır. İş dünyası olarak orada dikkatle ilerlememiz gereken bir süreç var. Suriye'ye gıda, giyim, tekstil, ev gereçleri, inşaat başta olmak tüm sektörlerde ürün çeşitliliği ile ihtiyaçların karşılanmasında en büyük desteği verebilecek il Gaziantep'tir. En sorunlu dönemlerde bile Suriye'ye ihracatımız artmıştır. 2024 yılında şehrimizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Suriye 3'üncü sıradadır. Ancak Suriye'deki geçici hükümetin gümrük vergilerinde olağanüstü artış yapması aksamalara neden olmuştur ve buna karşın tedbir alınması gerektiği hususunu dile getirdik. Ticaret Bakanlığı, Suriye ile yapılan görüşmeler neticesinde 269 üründe gümrük vergisinde indirime gidildiğini açıkladı. Devamının gelmesi ve ülkemizle ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesini de beklediğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Polateli-Şahinbey OSB'ye ilgi artıyor"

Suriye'deki yeni dönemin bölgeye yakın olan Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'ne de ilgiyi artırdığını kaydeden Ünverdi, "Bu bölge Suriye'ye yakınlığı ile çok daha kritik hale geldi. Suriye'ye lojistik yakınlığı ve sunulan teşvik imkanları sebebiyle şehrimiz dışından da bu bölgeye yatırım yapmak için firmalardan talepler gelmeye başladı. Bu bölgeyle entegre olarak limana kısa mesafeden ulaşılmasını sağlayacak olan ve geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan Hassa-Dörtyol tünel projesinin yapımına da önümüzdeki ayalarda başlanacağı yönünde bilgiler alıyoruz" dedi.

2024 yılı ihracatında tekstil ilk sırada

Gaziantep'in ekonomik verilerine de değinen Ünverdi, "Gaziantep'ten Aralık ayında 914 milyon 811 dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 35,9 ile birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 33,7 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 12,4 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Gaziantep'ten 2024 yılında 186 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. İşyeri sayısı 2023 yılı Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 12,1 artarken sigortalı çalışan sayısı ise yüzde 7,3 oranında arttı" diye konuştu.

GSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP