GSO Başkanı Ünverdi, Sanayicilerin Taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısına İletti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde (GAOSB) düzenlenen sanayici istişare toplantısında iş dünyasının taleplerinden oluşan raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletti.

Sanayi sektörünün temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda, üretimden ihracata, maliyetlerden nitelikli iş gücü ihtiyacına kadar birçok konu ele alındı.

Gaziantep'in sanayi alanındaki gücüne dikkat çeken Ünverdi, "Şehrimiz üretim, ihracat ve istihdamda Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir. Ancak mevcut ekonomik şartlarda sanayicimizin rekabet gücünü koruması için destekleyici adımlar atılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından sunulan raporda iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda; firmaların Eximbank, KGF ve benzeri destek enstrümanları başta olmak üzere finansman olanaklarına erişmekte halen sorun yaşandığı, finansmana erişim konusunda özel çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı. Suriye'deki son dönemde yaşanan gelişmelerin hem iki ülke için hem de Gaziantep için önemli ve yeni fırsatları ön plana çıkardığının altı çizilen raporda, Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde iki ülke arasında özel bir Ekonomik Bölge kurulması konusuna yer verildi.

Maliyet artışları, rekabetçilik gibi konulara işaret edilen raporda, destek ve teknik konulara ilişkin sektörlerden gelen farklı başlıklara yer verilirken, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, düzenlenen toplantı ve mevcut taleplerin çözüme ulaşması ve ilgili bakanlıklara iletilmesi noktasında ilgi ve alakalarından dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP