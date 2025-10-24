Greyfurt Üreticileri Destek Kapsamına Alınmalı

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, zirai don sonrası diğer narenciye ürünleri gibi greyfurtunda etkilendiğini kapsam dışı bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 22-25 Şubat 2025 tarihleri arasında Adana başta olmak üzere Mersin, Hatay ve 65 ili etkileyen şiddetli zirai don olaylarının tarım üretiminde büyük zararlara yol açtığını çiftçilerin Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurarak zarar tespiti için dilekçelerini verdiklerini hatırlatarak, "TARSİM sigortası yaptırıp kapsam dışında kalan veya hiç TARSİM yaptırmayan üreticilerimize, Cumhurbaşkanımız tarafından Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklanmıştı. 20 Ekim 2025 itibarıyla da üreticilerimizin kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına ödemeler yatırılmaya başlandı" dedi.

"Destek kapsamına alınmalı"

Narenciye grubuna dahil greyfurtun (altıntop) kapsam dışı bırakıldığına dikkat çeken Doğan, "Greyfurt üreticisi de diğer narenciye üreticileri gibi çiftçidir, bahçesindeki yapraklar dondan kurumuş, ürün alınması imkansız hale gelmiştir. Greyfurt üreticileri de destek kapsamına alınmalıdır. Birçok parselde birden fazla ürün çeşidi olmasına rağmen sadece ön kısımlara bakılarak yapılan değerlendirmeler, ciddi karışıklıklara yol açmıştır. Limon, mandalina, portakal gibi ürünlerde de bazı tespitlerin unutulduğu ve yanlış yazıldığı görülmüştür. Bu durum, ürünü zarar gören ancak destek alamayan üreticilerimizin mağduriyetine neden olmuştur. Hazırlanan icmaller askıya çıkarılsaydı, çiftçimizin itiraz ve düzeltme hakkı olacaktı. Henüz zaman geçmeden bu hatanın düzeltilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan, bu yıl soğuktan en çok zarar gören narenciye çeşitleri arasında limon, greyfurt ve erkenci portakalın yer aldığını vurgulayarak, "Çiftçimizin emeği, alın teri ve yaptığı masraflar dikkate alınmalı, bu yanlış karar bir an önce gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir" diye konuştu. - ADANA