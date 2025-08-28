Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 4 bin 497 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

KAPALIÇARŞI'DA 4.500 LİRAYI AŞTI

Kapalıçarşı'da ise altının gramı 4.517 liradan satılıyor. Çeyrek altın 7.365 liradan, Cumhuriyet altını ise 30.010 liradan alıcı buluyor.

ONS KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Spot altının ons fiyatı ise gün içerisinde yüzde 0,3'lük yükselişle 3 bin 400 doları aştı. Uzmanların kritik eşik olarak nitelendirdiği 3 bin 400 doları aşan ons altın şu sıralar 3 bin 406 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın fiyatı 8 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

"ALTIN FİYATLARINDA BİRAZ DAHA YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ"

TV100 yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatları ne olur? Bakın altın ve piyasalar şu an tepki vermiyor ama piyasalar biraz daha bu işi anlamaya başladığında piyasalar tarafında altın fiyatlarında biraz daha yükseliş görebiliriz. Mesela altın fiyatlarına bakıyorum. Biz 4 aydır 3300 ya da son 2 aydır 3380 üstüne çıkamıyorduk. 3380 dolar üzerine çıkamıyorduk. İlk kez bu olaylarla birlikte 3380'in üzerini zorluyoruz. 3400 sınırına doğru geliyoruz. Yeter mi bu haberler? Yetmez. Dolayısıyla ne olması lazım? Altın için yukarı yönlü riskler olduğu gibi yakın vadede aşağı yönlü riskler de var. En önemli aşağı yönlü risk nedir dediğimizde Rusya Ukrayna barışıdır. Bakalım Putin'le Zelenskiy bir araya gelebilecek mi? Masada buluşabilecekler mi? Buluşsalar da barışa yönelik bir umut gelecek mi eskisine yönelik? Bu kısım da çok önemli. Biz bakın şu ana kadar yatırımcılara dedik ki şu Rusya Ukrayna barışını bir görelim bakalım bir araya gelebiliyorlar mı? Trump 2 hafta süre verdi biliyorsunuz ama piyasanın orada pek umudu kalmadı. Çünkü Rusya toprak istiyor. Ciddi topraklar istiyor. Buraları toprak tavizinde bulunacak olsa da Ukrayna bu bölgeleri vermek istemeyecektir. Dolayısıyla JP Morgan bir analiz yayınladı. Dedi ki iki sene daha bu savaş sürecek. Masa devrilecek dedi ve dedi ki bir şey daha söyledi. Rusya bilerek Ukrayna'nın kabul edemeyeceği anlaşmalarla geliyor ki Amerika ona yaptırım uygulamasın. Çünkü Rusya eğer oturup masaya bile gelmezse Amerika diyor ki sana yaptırım uygulayacağım. Senden petrol alanlara da daha yüksek vergi oluyor. Sırf bu yaptırımlardan kaçınmak için sahada Ukrayna'nın gücü Rusya'ya göre daha az kaldı. İyice köşeye sıkıştırmak için Putin kabul edilmeyecek, ben biraz buna inanıyorum bu senaryoya, toprak almak istiyor ama kısa vadede bunun Ukrayna'nın veya Avrupa'nın güvenlik meselelerini tamamen geride bırakarak hiçbir güvenlik güvencesi vermeden bu anlaşmayı yapmasını Putin de beklemiyor. Çünkü Avrupa kendini düşünecek burada.