Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), gıda güvenliğinden tarımsal üretime, yapay zekadan genç istihdamına kadar sektörün geleceğini şekillendiren konuları 12. Ortak Gelişim Kongresi'nde ele aldı.

GPD'den yapılan açıklamaya göre, Dernek tarafından düzenlenen 12. Ortak Gelişim Kongresi, bugün gıda perakendecilerini, üreticileri, tedarikçileri, gıda hizmet sektörünü ve sektörün çözüm ortaklarını İstanbul'da bir araya getirdi.

Bu yıl "Hazır mıyız?" temasıyla organize edilen kongrede, "Değişen Toplum, Hızlı Dönüşüm, Artan Tehditler ve Gelişen Fırsatlar" başlıkları altında gıda ekosisteminin geleceği tartışıldı. Tüketici davranışlarından yapay zekaya, gıda arz güvenliğinden tarımsal üretime, sürdürülebilirlikten genç istihdamına kadar geniş bir gündem sektörün önde gelen temsilcileri tarafından değerlendirildi.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, programın açılışındaki konuşmasında, Derneğin 2012'de kurulduğunu belirterek, gıda perakendeciliğinin ve gıda hizmet sektörünün gelişimine katkı sağlamak, güvenilir gıdayı ve gıda tedarik zincirinin güvenliğini sürekli öncelemek, sektör paydaşları arasında işbirliğini güçlendirmek ve ortak akılla daha verimli bir değer zinciri oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Dernek üyelerinin, Türkiye'nin 81 ilinde 50 binin üzerinde satış noktası ve 500 bini aşan istihdam gücüyle ekonominin, üretimin ve günlük yaşamın önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Özpamukçu, "Ancak bizim için bu büyüklük yalnızca bir ekonomik gösterge değil. Aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Çünkü biz, her gün milyonlarca insanın sofrasına ulaşan gıdanın yolculuğunun önemli bir halkasıyız." ifadesini kullandı.

"(Teknoloji ve yapay zeka) Artık talebi daha doğru tahmin edebiliyor"

Özpamukçu, kongrenin ana temasına işaret ederek, "Çünkü artık çok net görüyoruz ki dünya, alıştığımız hızın çok ötesinde değişiyor. Tüketiciler değişiyor, toplum değişiyor, teknoloji değişiyor, üretim koşulları değişiyor. İklim değişikliği, jeopolitik gelişmeler, kaynakların azalması ve gıda arzına ilişkin riskler, iş yapış biçimlerimizi yeniden düşünmemizi gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demografik yapının, perakendenin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Özpamukçu, bir yandan Türkiye nüfusunun yaşlandığını, hane yapılarının küçüldüğünü, tüketim alışkanlıklarının farklılaştığını, diğer yandan genç kuşakların iş hayatından beklentilerinin değiştiğini belirtti.

Özpamukçu, teknoloji, dijitalleşme ve özellikle yapay zekanın perakende sektörünü köklü biçimde dönüştürdüğünü vurgulayarak şunları ifade etti:

"(Teknoloji ve yapay zeka) Artık talebi daha doğru tahmin edebiliyor, stoklarımızı daha etkin yönetebiliyor, tüketici davranışlarını daha iyi anlayabiliyor, tedarik ve lojistik süreçlerimizi veriye dayalı olarak planlayabiliyoruz. Yapay zeka, yalnızca operasyonlarımızı kolaylaştıran bir araç değil, karar alma biçimimizi, müşteri deneyimini ve rekabet anlayışını değiştiren stratejik bir destekçi. Ancak burada önemli bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. Teknolojiyi kullanmak tek başına yeterli değil. Teknolojiyi verimliliğe dönüştürmek zorundayız. Çünkü bugün sektörümüzün karşı karşıya olduğu en önemli meselelerden biri kaynakları daha verimli kullanmak. Enerji, iş gücü, finansman, lojistik, zaman ve sermaye. Bütün bu kaynakları daha etkin yönetmek zorundayız.

Özellikle yüksek finansman maliyetleri, artan işletme giderleri ve yatırım yapmanın giderek zorlaşması, şirketlerimizin dönüşüm için ihtiyaç duyduğu kaynakları ayırmasını güçleştiriyor. Oysa verimlilik yatırımları bir maliyet kalemi olarak değil, geleceğin rekabet gücünü belirleyen stratejik yatırımlar olarak görülmeli. Bu noktada sektör olarak önceliğimiz, dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak, yapay zeka uygulamalarından yararlanmak, operasyonel kayıpları azaltmak ve her aşamada daha az kaynakla daha fazla değer üretmek olmalı."

Özpamukçu, iklim değişikliğinin artık uzak bir gelecek senaryosu olmadığına, kuraklığın, su kaynaklarının azalmasının, aşırı hava olaylarının, üretim bölgelerindeki değişimlerin ve tarımsal verimlilik üzerindeki baskıların gıda arzını doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

COP31'de de iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, ekonomik istikrarı, gıda güvenliğini, su kaynaklarını ve ülkelerin geleceğini doğrudan etkileyen stratejik bir konu haline geldiğini bir kez daha gördüklerini belirten Özpamukçu, "Artık hedefler koymanın ötesine geçerek somut adımlar atmanın, kaynaklarımızı korumanın ve tüm sektörlerin ortak sorumluluk almasının ne kadar önemli olduğunu konuştuk." ifadesini kullandı.

Özpamukçu, gıda israfına daha fazla önem verilmesi, israfla mücadelenin ekonomik bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Gıda israfına karşı tedarik zincirinin tamamının izlenebilmesi gerektiğini belirten Özpamukçu, "Üretimden depolamaya, taşımadan mağazaya ve tüketiciye kadar kayıpların nerede oluştuğunu doğru tespit etmeliyiz. Veriye dayalı talep tahmini, doğru stok yönetimi, soğuk zincirin korunması, uygun ambalajlama, etkin lojistik ve raf ömrü yönetimi bu mücadelenin temel araçlarıdır. Satılamayan ancak güvenle tüketilebilecek ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, gıda bağışlarının kolaylaştırılması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi de aynı derecede önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre kapsamında gıda perakendecisi firmaların temsilcilerinin katıldığı paneller yapıldı.

Kaynak: AA