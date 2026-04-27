Göynük'te sürdürülebilir turizm için imzalar atıldı

ENERJİSA Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde yürütülen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesinin üçüncü destinasyonu Bolu'nun tarihi ilçesi Göynük oldu. İmzalanan protokol ile Göynük'ün, enerji verimliliğinden kadın istihdamına kadar pek çok alanda sürdürülebilir turizm merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Proje; daha önce Balıkesir Ayvalık'a bağlı Küçükköy Mahallesi ve İzmir Ödemiş'teki Birgi köyünde uygulandı. Göynük, projenin 3'üncü destinasyonu olarak belirlendi. Göynük'te düzenlenen imza törenine Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende, projenin Göynük'te oluşturacağı sosyal, çevresel ve ekonomik etkiler ele alındı. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, kadın ve genç istihdamı ile kültürel mirasın korunması gibi başlıklarda yürütülecek çalışmaların yol haritasına göre, 2025 yılı analizlerine göre projeye yapılan her 1 TL'lik yatırımın 2,34 TL sosyal fayda sağladığı belirtildi.

GÖYNÜK 'YEŞİL DESTİNASYON' OLACAK

SENTRUM kapsamında Göynük'te yürütülecek çalışmaların, ilçenin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uygun bir 'yeşil destinasyon' haline gelmesini hedeflediği bildirildi. Proje ile turizmin yıl geneline yayılması ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda kamu binalarında enerji etütleri yapılacak, yenilenebilir enerji uygulamaları yaygınlaştırılacak ve yerel paydaşlara eğitimler verilecek.

Törende yaptığı konuşmada Kaymakam Talha Battal, Göynük'ün Türkiye'de seçilen üçüncü ilçe olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Enerjisa Enerjinin bu alanda çok tecrübeli olduğunu belirten Battal, "Bizim ilçemizin de bir turizm potansiyeli var. Tecrübesi de var. İnşallah ikisi bir araya gelince sizlerin ve bizlerin enerjisi ile başarılı şekilde süreci tamamlarız" diye konuştu.

'GÖYNÜK İÇİN BÜYÜK KAZANIM'

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral da projenin ilçe için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek "SENTRUM projesi, Birleşmiş Milletler'deki yetkili arkadaşlarla Enerjisa'daki yetkili arkadaşlar buraya ilk önce ziyaretimize geldiler. Göynük'ün buraya bir aday olduğunu, bu projeye aday olduğunu söylediler. Biz de teferruatlı bir şekilde bunu araştırdıktan sonra Göynük'teki esnaf arkadaşlarımıza, Kaymakam Bey'le, idari makamlarla görüştükten sonra bu işin çok ciddi bir proje olduğunu, bu projeye mutlaka bizim ortak olmamız gerektiğine inandığımız için arkadaşlarla diyaloğumuzu kesmedik. Geldiler, bir iki sefer detayları incelediler, bizimle görüştüler, defalarca biz onlarla görüştük. Sağ olsun idari makamlarla, yerel yönetimlerle beraber el ele bu süreci yürüttük. ve bu SENTRUM projesinin Göynük'te, bizim ilçemizde, burada olması da bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir kazanç olacak inşallah. İlçe halkı da aynı şekilde bundan yararlanacak. Bu projenin çok kapsamlı bir proje olduğunu biliyoruz. Gençlere, Enerjisa'nın özellikle gençlere, çocuklara burada çok eğitimlerle katkı sağladığını, burada bir farkındalık yaratacağını biliyoruz. Onun için buradaki bu projeyi Göynük'te olmasının, bizim ilçemizde, bizim memleketimizde, beldemizde olmasının; Göynük'ün Türkiye'ye, dünyaya tanıtılacağı bir pencere gibi görüyoruz bunu. Onun için bu süreç gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bu imza töreninde de çok mutlu olduk. Misafirlerimizi ağırlamaktan gerçekten onurluyuz" ifadelerini kullandı.

'BU BİR PROJE DEĞİL, DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU'

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, SENTRUM'un bir proje olmanın ötesinde bir dönüşüm yolculuğu olduğunu belirterek "SENTRUM aslında sürdürülebilir enerji ile turizmi bir araya getiren proje. Bu 3'ncü destinasyonumuz; Göynük, SENTRUM'un üçüncü destinasyonu. Küçükköy'de başlayan ve Birgi ile devam eden, şimdi de üçüncü olarak Göynük'te başladığımız bir proje. Aslında ne yapıyoruz? Sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir turizm, yerel kalkınma çalışıyoruz bölgenin yerel işletmeleriyle, gençleriyle, kadınlarıyla; toplumsal kalkınma projesi aslında SENTRUM. Proje de demek pek istemiyorum aslında, bu bir dönüşüm yolculuğu diye cevap verebilirim. SENTRUM projesinde proje partnerlerimiz UNDP ve hem Bakanlık tarafı hem TGA tarafı. SENTRUM'da aslında sezgisel bir seçim süreci yok. Destinasyonların her biri ayrı ayrı değerlendiriliyor. 10 tane ayrı destinasyon alternatifi vardı. Birçok kritere bakılıyor: turizm potansiyeline bakılıyor, burada potansiyelini tam gerçekleştirmemiş olmasına bakılıyor, mutlaka bir yerel kimlik, bir kültürel miras, doğa özellikleri aranıyor. Özellikle yerel yönetimin ve yerel işletmelerin projeye inancı, projeye desteği, ilgisi bizim için çok kritik" diye konuştu.

'GENÇLERLE, KADINLARLA BİRÇOK ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILACAK'

Taşcıoğlu, proje süresinin 18 ay olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

"Sistematik ve uzun bir seçim süreci var SENTRUM destinasyonlarında. Onları herhalde beraber göreceğiz ama neler değişecek; burada da diğer destinasyonlarda olduğu gibi öncelikle işletmelerle başlayacağız. Enerji verimliliği fizibiliteleri yapılacak. Turizm işletmelerine bizim destekçi diğer ortaklarımızla beraber kapasite geliştirme eğitimleri verilecek. Gençlerle, kadınlarla birçok atölye çalışması yapılacak, bölgesel kalkınma çalışılacak. ve Göynük'ün bütün kültürel mirası, bu sizin de gördüğünüz inanılmaz doğasına daha sorumlu turizm hizmeti veren sorumlu ziyaretçiler gelsin diye hem bölgesel ekonomiye hem bölgesel kalkınmaya destek vermeye devam edeceğiz. Bunu da beraber yaşayacağız önümüzdeki 18 ayda. Proje süresi yani proje dediğimiz zaman 18 ay. Ama biz destinasyonlarımızda kalıyoruz. Küçükköy'de de hala varız, Birgi'de de hala varız. Biraz böyle aramızda bugün dediğim gibi, bugün misafiriz ama zaman içerisinde o misafirliğimiz geçiyor, biraz ev sahipliğine dönüyor bu ilişki. Ama projenin resmi süresi aslında 18 ay sonra tamamlanmış ve etkisini ölçebilir hale geleceğiz. Çünkü SENTRUM'un en önemli amacı ölçeklenebilir, sürdürülebilir, tekrar edilebilir olabilmesi. Türkiye'nin başka başka lokasyonlarında aynı Küçükköy, Birgi ve Göynük'te olduğu gibi toplumsal kalkınmaya destek vermeye devam ediyor olacağız."

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise Türkiye'de yerel değerler üzerine inşa edilen daha yeşil ve kapsayıcı bir destinasyon modeli geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek "Bu çalışmalar ulusal kalkınma önceliklerini desteklerken, aynı zamanda küresel gündem ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sunuyor. Aynı zamanda burada kurduğumuz modeli başka alanlarda replike etmek, hatta yurt içi ve yurt dışında da bu modeli yaygınlaştırmak için çalışacağız. SENTRUM, turizmin sürdürülebilirlik işbirliği ve kültürel mirasa saygı temelinde kurgulandığında yerel kalkınmayı destekleyebileceğini göstermiştir. Sürdürülebilir destinasyon gelişiminin tek bir modele dayanan, her yere aynı şekilde uygulanabilecek bir süreç olmadığının bilincindeyiz" dedi.

Dragisic, "Her destinasyonun kendine özgü kimliği, ihtiyaçları ve fırsatları bulunuyor. Bu nedenle yeni destinasyonlara yaklaşırken önceki deneyimlerden yararlanıyoruz, ancak her bölgeye özgü yeni bakış açısı geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı