Görüşmeler başladı! Slovakya da cephede destan yazan Türk SİHA'larına talip oldu

Tüm dünyada hayranlık uyandıran, milli silahlı insansız hava aracı "Bayraktar TB2", Slovakya'nın da radarında. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye'den Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınması için müzakerelerin başladığını duyurdu.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Slovakya Savunma Bakanı Nad, "Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedarik etmek için çalışmalar sürüyor, bugün Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

19 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Bayraktar TB2 SİHA'lar bugüne kadar 19 ülkeye ihraç edildi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın şu anda dünyada en fazla ülkeye insansız hava aracı ihraç etmiş firma olduğunu söylemişti.

BAYRAKTAR: KENDİ ALANINDA EN İYİSİ

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, Baykar Teknoloji'nin milli teknoloji hamlesi serüveni ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunum yapmıştı. Bayraktar, Türkiye'nin kendi sınıfında en iyisi diyebilecekleri insansız hava araçları yaptıklarını vurgulayarak, Bayraktar TB2'nin Karabağ ve diğer bölgelerde gösterdiği başarılardan dolayı dünyada en çok konuşulan insansız hava aracı olduğunu dile getirmişti.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 93

Bugün Türkiye'de savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 70'lerin üzerine çıktığını, Bayraktar TB2'de yüzde 93 oranında gerçekleştiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etmişti:

"Biz bu insansız hava araçlarımızı sahada geliştirdik diyebilirim. Bizim için kolay yolu seçmemek, sistemin gösterdiği yoldan değil de kendi bildiğimiz doğrudan gitmiş olmak aslında uzun vadede, orta vadede en büyük avantajımız haline dönüştü bir anlamda. Niye? Çünkü bu sayede biz sahada askerle birlikte yaklaşık 2006'dan beri son harekatlar da dahil mühendislerimizle birlikte sahada bunları en hızlı şekilde, en seri bir biçimde eksiklerini görerek düzeltmek üzere çalıştık. Şu anda sürekli devam ediyor. Yani bürokrasinin koridorlarından uçurmaya çalışmayıp hak bildiğimizden, doğrudan ayrılmadan sahada askerle birlikte bu teknolojiyi geliştirmiş olmak bir taraftan da dünyanın en iyisini yapmamızı sağladı çünkü en yüksek teknolojiyi dahi tutup muharebe şartlarına götürdüğünüzde soğukta çalışmayacaksa veya şarj edemeyecekseniz mevcut güç sistemlerinizle sırtınıza ancak yük olur."