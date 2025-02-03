Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler

Gördes'te Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor

Gördes'te Halı Dokuma Geleneği Yaşatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gördes'in Güneşli Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Batuhan Demir, tatillerde annesiyle birlikte halı dokuyarak hem geleneksel sanatı sürdürüyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Gördes'in Güneşli Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Batuhan Demir, bir zamanlar halıcılığın merkezi olan Gördes'te tatillerde annesiyle beraber halı dokuyor.

İki haftalık ara tatilin sona ermesiyle okullar ikinci öğrenim dönemine başladı. Bir zamanlar halıcılığın merkezi olan ve halen bazı evlerde dokunan Manisa'nın Gördes ilçesinin Güneşli Mahallesinde, kadınlar halı dokumaya devam ediyor. Güneşli Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Batuhan Demir de, tatilini annesiyle halı dokuyarak geçirdi. Halı dokumaktan zevk aldığını dile getiren Batuhan Demir, "Kendimi bildim bileli annemler halı dokuyorlar. Ben de tatil dönemlerinde derslerden kalan vaktimi halı dokuyarak geçiriyorum. Böylelikle hem halı dokuma kültürünü yaşatmış oluyor hem de anneme yardım etmiş oluyorum." şeklinde konuştu.

Yevmiye 300 TL

Sabahın erken saatlerinde halı dokumaya başlayan kadınlar, yaklaşık 3 bin düğüm atarak 300 TL para kazanıyor. Yevmiyenin yetersiz olduğundan şikayet eden halı dokuyucuları, az da olsa aile ekonomisine katkıda bulunmak için halı dokuduklarını belirtiyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Erdoğan'ın davetini kabul etti, Türkiye'ye geliyor
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
img

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
'Hakkımı yediler, haram olsun'

"Hakkımı yediler, haram olsun"
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.