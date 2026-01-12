Haberler

Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü

Güncelleme:
ABD'li teknoloji devi Alphabet, piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları aşarak önemli bir başarıya imza attı. Hisselerinin artışı, Apple'ın Siri için Google'ın yapay zeka modeli Gemini'yi seçmesiyle ilişkili.

NEW ABD'li teknoloji devlerinden, Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü.

Şirketin hisseleri, ABD'de piyasaların açılmasının ardından bir süre sonra yüzde 1,6 artışla 334,44 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken, Alphabet, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından bu değeri gören dördüncü şirket oldu.

Alphabet'in hisselerindeki artışın, Apple'ın akıllı asistanı Siri için Google'ın yapay zeka modeli Gemini'yi seçtiğine dair haberin ardından gelmesi dikkati çekti.

Şirketin hisseleri Türkiye saati ile 18.40 itibarıyla ise 329,31 dolardan işlem gördü ve toplam piyasa değeri 3,97 trilyon dolar seviyesine indi.

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, mevcut hisse fiyatıyla, piyasa değeri açısından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
