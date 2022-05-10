Golda Gıda AŞ, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazandı

Golda Gıda AŞ, Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası ticareti ve ihracatı hızlandırmak amacıyla yürürlüğe alınan, ithalatçı ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkanı sunan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nı (YYS)" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BERA Holding şirketlerinden Golda Gıda AŞ, uzun denetimler sonrasında aldığı, YSS ile uluslararası rekabette avantaj sağlayarak hızlı ve zamanında teslimat konusunda hem yeteneklerini daha da geliştirmiş olacak hem de ihracatta bir adım öne çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Golda Gıda AŞ Genel Müdürü Fatih Doğan, YSS'yi almak için uzun bir hazırlık dönemi ve ciddi bir denetim süreci geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimde, siparişten tedarike, bilgi güvenliğinden tesislerimizin fiziki güvenliğine, mali kayıtlarımızın tutulması ve saklanmasından insan kaynakları uygulamalarımıza, üretim sürecimizden iç denetim yöntemlerimize kadar yayılan detaylı bir denetimden geçtik. Tüm bunların sonucunda Ticaret Bakanlığından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını almaya hak kazandık. Bu önemli belgeyi almış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. YSS, ithalat ve ihracat işlemlerimizde bize hız kazandıracak. Golda Gıda olarak bu sayede ürettiğimiz markalı ürünlerimiz uluslararası rekabette ciddi bir avantaja sahip olacaktır. Gümrük masraflarında yüzde 25'lik bir tasarruf sağlanması beklenirken, gümrük teminatlarında da yüzde 1, bazen de tam muafiyetler gerçekleşecektir. Sertifika ilaveten şirketimize prestij, saygınlık, itibar ve güven algısı da sağlamış olacaktır."

Doğan, Türkiye'de bu belgeyi hak eden 86. firma olduklarını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, YSS, ülkelerin karşılıklı birbirlerini tanıma anlaşmaları ile ihracatçı firmalara uluslararası özel bir statü kazandırıyor. İhracatçı şirketlerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alabilmeleri için öncelikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sahibi olmaları gerekiyor.