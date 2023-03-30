Gökkuşağı alabalık üretimine 1 milyon TL'lik destek

Muğla Valiliği Gökkuşağı Alabalığının üretim verimliliğinin arttırılması için çalışma başlattı. Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından üretim verimliliğinin arttırılması amacıyla 1 milyon TL destek projesi hazırlandı.

Alabalık üretiminde önemli bir yere sahip Seydikemer ilçesi Eşen Çayı havzasında üretilen gökkuşağı alabalığının üretim verimliliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Proje, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yürütülecek. Eşen Çayı havzasında faaliyet gösteren gökkuşağı alabalığı işletmelerinde verimlilik ve kaliteli üretim başta olmak üzere güvenli gıda arzı ile üreticilerin hem iç piyasada, hem dış piyasada rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yaklaşık 1 milyon TL destek verdiği proje ile üretimde verimliliğin ve kalitenin yanı sıra işletme karlılığı arttırılacak. Ayrıca işletme sorumlularına verilecek eğitimlerle biyogüvenlik kültürünün de geliştirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan projenin protokolü Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda taraflarca atıldı. Protokol törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, Proje koordinatörü Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Emrah Şimşek ve araştırmacılar katıldı. - MUĞLA