Gökhöyük Tarım İşletmesinde güzlük buğday ekimi 4 bin 746 dekarda sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amasya'da Gökhöyük Tarım İşletmesinde 2026-2027 üretim yılının güzlük ekilişleri planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. TİGEM'e bağlı işletmede 2 bin 55 dekar fiğ, 4 bin 746 dekar flamura 85 buğday ve 2 bin 782 dekar Kate A-1 buğday ekimi yapılıyor.
Amasya'da faaliyet gösteren Gökhöyük Tarım İşletmesinde 2026-2027 üretim yılının güzlük ekiliş çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmede güzlük ekim faaliyetlerinin 2 bin 55 dekar alanda Altınova 2002 fiğ çeşidi, 4 bin 746 dekar alanda flamura 85 ve 2 bin 782 dekar alanda Kate A-1 buğday çeşitlerinin ekilişleriyle devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı