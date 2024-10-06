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Gökhan Yağcı'nın 4 Tekerlekli Elektrikli Bisikleti TEKNOFEST'te Sergileniyor

Gökhan Yağcı'nın 4 Tekerlekli Elektrikli Bisikleti TEKNOFEST'te Sergileniyor
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Elektronik mühendisi Gökhan Yağcı, 5 yaşındaki oğlunun bisiklet sürme zorluğundan esinlenerek geliştirdiği 4 tekerlekli elektrikli bisikletle TEKNOFEST'te yer aldı. Seri üretim kapasitesini aylık 250 bisiklete çıkaran Yağcı, mikromobilite pazarına yönelik yenilikçi bir platform geliştirdi.

Elektronik mühendisi Gökhan Yağcı'nın, oğlunun bisiklet kullanırken zorlanmasından esinlenerek rahat sürüş imkanı sağlamak amacıyla tasarladığı 4 tekerlekli bisiklet TEKNOFEST'te sergileniyor.

Yağcı, 5 yaşındaki oğlunun 2 yıl önce bisiklet sürmede zorlandığını görmesi üzerine elektronik aksamlı çocuk Go-Kart aracından 4 tekerlekli elektrikli bisiklet tasarladı.

Tasarladığı bisikletten oğlunun çok memnun kalması üzerine bunu bir girişime dönüştürmeye karar veren Yağcı, ticari üretim için AR-GE çalışması yürüttü.

Eskişehir'de iki katlı atölyede geçen yıl mart ayında seri üretime geçen Yağcı, 7 kişilik ekibiyle aylık 250 elektrikli çocuk bisikleti üretim kapasitesine ulaştı.

Yağcı, e-ticaret ve zincir marketler aracılığıyla satışa sunduğu ürünün ihracatını da gerçekleştirdi.

Projesiyle Yağcı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının, yenilikçi fikirleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek geleceğin rotasını çizmeyi amaçladığı TEKNOFEST Girişim Programı'na seçilerek ödül aldı.

Sanayi kuruluşları ve ticari firmalardan gelen talep üzerine Yağcı, "İhtiyaçlara göre şekillendirilebilir elektrikli bisiklet platformu"nu kurdu.

Platform aracılığıyla spesifik sanayi firmalarının fabrika içi ürün taşımasından kargo firmalarının dağıtım yapmasına kadar geniş bir yelpazede kullanılacak elektrikli bisikletler tasarlanabilecek.

Yağcı'nın tasarladığı elektrikli çocuk bisikleti, rol model olması için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'da sergileniyor.

Festival alanına gelen ziyaretçiler, 4 tekerlekli bisikleti kullanabiliyor.

Yağcı, AA muhabirine, talepler doğrultusunda şirketlerini geliştirdiklerini söyledi.

Geliştirdiği sürüş teknolojisini mikromobilite pazarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yağcı, şöyle konuştu:

"Mikromobilite pazarına yönelik bir platform geliştirdik. Platformun içinde kendi sürüş teknolojimiz yer alıyor. Bu teknolojide pedallar ile tekerlek arasında mekanik bağlantıyı tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede daha esnek ve özgür tasarımların yapılabilmesine olanak sağlıyoruz. Aynı zamanda bu platformda direksiyon ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı da kaldırdık. Bir elektrikli motor yardımıyla tekerlekler yönlendiriliyor. Bu sayede tasarımlar tamamen özgünleşti. Kişinin, firmanın istediği, hayal ettiği bir bisiklet tasarımını gerçeğe dönüştürebilecek bir platformu geliştirmeye başladık."

Yağcı, platformda, gelen taleplere göre elektrikli bisiklet tasarlayarak sektöre büyük kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

Yurt dışından da talep geldi

Parklarda kullanılan 2-4 kişilik bisikletlerin mekanik sorunlar çıkarabildiğini anlatan Yağcı, platformlarında buna yönelik bisiklet tasarlanabildiğini belirtti.

Yeni elektrikli bisiklet tasarımı için yurt dışından da talep geldiğini ifade eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Mesela Hollanda'da bir talep geldi. Orada 12 çocuğun pedal çevirdiği, öğretmenin ön tarafta direksiyonu kontrol ettiği bir bisiklet otobüsü var. Çocukları spor yaptırarak okullarına nakledebiliyorlarmış. Bizim teknolojimiz bu şekilde araçların elektrikli olarak üretilmesine imkan sağlıyor. O araçlarda mekanik zorluklar var. Biz dişli ve zinciri ortadan kaldırdığımız için çok kısa sürede bunun AR-GE'sini tamamlayıp bu aracı hayata geçirebilecek bir platform gerçekleştirdik. Şu an platformun teknoloji kısmını tamamladık. İlk deneme ürünleri çıkartılıyor. Sonrasında talep toplamaya başlayacağız."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi

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